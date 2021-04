Piesa 'Amnesia', propunerea României pentru Eurovision 2021, a depăşit două milioane de vizualizări pe YouTube

'Amnesia' este unul dintre cele mai urmărite pe canalul concursului internaţional, cu aproape 1,4 milioane de vizualizări. Piesa are peste 850 de mii de vizualizări şi pe canalul de Youtube al tinerei artiste, depăşind cifra de 2,2 milioane de afişări şi adună, pe cele două conturi, peste 60 de mii de aprecieri, potrivit unui comunicat al TVR.

Piesa României la Eurovision a atras un val de comentarii pozitive, numeroşi fani din România şi din străinătate manifestându-şi susţinerea pentru Roxen şi proiectul 'Amnesia', precizează sursa citată. 'Sunt fericită de fiecare dată când văd că piesele mele sunt primite bine de public şi apreciate de un număr atât de mare de oameni. Mai ales acum, când vine vorba despre piesa pe care o voi cânta pe scena Eurovision.

Aşa cum am mai spus, 'Amnesia' este o piesă specială, cu un mesaj în care se pot regăsi foarte mulţi, aşa că nu pot decât să mă bucur de rezultatele pe care le are în acest moment. Le mulţumesc tuturor pentru susţinere şi pentru toate mesajele frumoase pe care mi le trimit constant. Înseamnă enorm pentru mine, mă motivează să muncesc mai mult şi să dau tot ce am mai bun', mărturiseşte reprezentanta României la Eurovision.

Roxen a început repetiţiile pentru show-ul României pe scena din Rotterdam şi a înregistrat piesa 'Amnesia' live-on-tape. Acest tip de înregistrare este o premieră în istoria concursului şi a fost solicitată tuturor artiştilor participanţi, pentru realizarea show-ului în eventualitatea în care unii dintre ei nu vor putea călători în Ţările de Jos, din cauza unor eventuale restricţii impuse de pandemie, se mai arată în comunicat.

Fiind desemnată reprezentantă a României la ediţia din 2020 a competiţiei Eurovision, Roxen a lansat cinci piese pentru selecţia naţională, piesa 'Alcohol You' fiind desemnată câştigătoare. Din cauza pandemiei COVID-19, competiţia Eurovision de anul acesta a fost anulată, însă Roxen rămâne reprezentata României pentru ediţia din 2021 de la Rotterdam, cu o nouă piesă, 'Amnesia'.

Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul 'Open Up', cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului participă - alături de România - alte 40 de ţări. Atât semifinalele, cât şi finala internaţională a ESC 2021 vor fi transmise live pe TVR. Reprezentanta României la concursul Eurovision va fi cel de-al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, în prima semifinală a evenimentului.

Alături de reprezentanta României, în prima semifinală Eurovision 2021, care va avea loc pe 18 mai, vor concura reprezentaţi din Lituania, Slovenia, Rusia, Suedia, Australia, Macedonia de Nord, Irlanda, Cipru, Norvegia, Croaţia, Belgia, Israel, Azerbaidjan, Ucraina şi Malta. În finala care va avea loc pe 22 mai se vor califica zece concurenţi. Alţi zece artişti se vor califica din a doua semifinală, celor 20 de finalişti urmând să li se alăture, în actul final, reprezentanţii ţării gazdă şi ai Big Five - Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.