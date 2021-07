Orban: ”Am venit să mulțumesc!” Ponta: ”Dacă ziceam noi așa ceva, în seara asta, ne aresta”

Orban, discurs cu „am venit să vă mulțumesc”. Ponta, replica serii

În discursul său, Ludovic Orban a folosit în repetate rânduri expresia „am venit să-i mulțumesc lui...”.

„Dacă Liviu Dragnea, dacă Ponta, dacă Ciolacu, ar ține acest discurs în care ar zice am venit să-i mulțumesc lui Gigel pe care l-am pus șef la Transelectrica, și pe Ionel pentru rezultatele extraordinare de la Poștă, și pe Georgica pe care am pus-o eu șefă la... deci... ne aresta pe loc! În seara aceasta, ne aresta! Domnule, stați așa...", a spus Victor Ponta la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu, „Subiectiv”.

„Ei vorbeau de numiri politice, că a pus Dragnea pe nu știu cine. Se legau cu lanțuri. Păi vine acum (n.r. Ludovic Orban), în discurs, și zice pe tine te-am pus, că așa a sunat, nu? Pe tine te-am pus acolo, te-am umplut de bani. (...) Acesta e liberalismului?”, a adăugat Victor Ponta.

Victor Ponta, liderul PRO România, a comentat și scandalul dintre premierul Florin Cîţu şi preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Victor Ponta a apreciat scandalul din interiorul PNL ca fiind nefolositor pentru români pentru că oricum jocurile au fost făcute.

„Dar dincolo de asta, cearta dintre ei nu are nicio legătură cu viața noastră. Cearta asta dintre ei cred că face rău PNL-ului în ansamblu, dar ne face şi nouă rău, celor care nu am votat cu ei, şi o să tot plătim pentru asta. Eu cred că pentru binele nostru cei care nu suntem PNL-işti logic este ca premierul să fie și șef de partid, asta am susținut tot timpul. Orban ca premier a fost o catastrofă. În comparație cu el Cîţu pare mai bun", a mai spus Victor Ponta la Antena 3.

Acest articol reprezintă o opinie.