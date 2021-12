,,Oglindă și Teodicee" la Filarmonica din Ploiești, în concertul dedicat Zilei Naționale a României

Melomanii din Ploiești au putut asculta lucrări de George Enescu, Laurențiu Ganea, Tiberiu Brediceanu, Eduard Caudella, Gherase Dendrino, Ioan Ivanovici și George Grigoriu.

Dirijor a fost maestrul Ovidiu Bălan, iar soliști Ioana Maria Lupașcu la pian și Gabriela Iștoc - soprană. După Preludiul la unison și Menuetul din Suita l de Enescu a fost prezentată lucrarea lui Laurențiu Ganea, ,,Oglindă și Teodicee" pentru pian și orchestră. Aceasta este partea a ll-a din Trilogia Dreptului Iov, scrisă de compozitorul român. Inițial fusese programată pentru acest concert întreaga trilogie, dar, întrucît părțile l și a lll-a au fost compuse pentru bariton, cor bărbătesc și orchestră, nu s-au putut prezenta din cauza restricțiilor impuse.

Lucrarea ,,Oglindă și Teodicee" face parte din Trilogia Dreptului Iov (pe selecțiuni din textele biblice). Patrea întâi, ,,Din suferințele Dreptului Iov" pentru bariton, cor bărbătesc și orchestră a avut premiera în 29 iunie 2018, cu solistul Ionuț Bogdan Cojocaru, corul și orchestra Filarmonicii ,,Moldova" din Iași. ,,Oglindă și Teodicee" pentru pian și orchestră a fost prezentată în primă audiție în 8 septembrie 2019, la Sala Radio, în cadrul Festivalului Internațional ,,George Enescu. La pian a fost Daumants Liepinš - laureat al Concursului Enescu - care a cântat împreună cu Ensemble Linea din Franța ".

În acest an au mai fost prezentate două lucrări semnate de Laurențiu Ganea. Este vorba de lucrarea ,,Archaeus MMXVII", compusă în anul 2017, dedicată ansamblului Archaeus și prezentată de acesta în 21 iunie 2021, în zi de solstițiu, la Universitatea Națională de Muzică din București în cadrul ,,Săptămînii Internaționale a Muzicii Noi". În seara zilei de 23 august 2021, a avut loc premiera mondială, în Festivalul Internațional de Teatru Sibiu", a compoziției ,,Shir HaShirim - Cîntarea Cîntărilor" pe text biblic, fiind prima dată cînd un compozitor utilizează textul ebraic integral pentru această compoziție. Lucrarea, compusă pentru soprană, tenor, flaut, clarinet, fagot, harpă și trei instrumente de percuție a fost compusă între anii 2009 - 2021. Fragmente au mai fost prezentate la Universitatea din Londra în 2010 și la București în 2015.

Laurențiu Ganea, detalii despre lucrarea cu text integral în ebraică

Laurențiu Ganea, compozitor și Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a povestit într-un interviu pentru DCCNews, cum realizat lucrarea cu text integral în ebraică:

"S-au făcut anul acesta 12 ani de când am început să compun efectiv pentru că, de fapt, am studiat ceva timp înainte de a începe să compun. Nu ştiam o boabă de ebraică. Tocmai terminasem o lucrare pentru orchestră, era vacanţa de vară şi mi-au picat ochii întâmplător – dacă este ceva întâmplător pe lumea asta – pe cartea acesta din biblioteca tatălui meu: ‚Cântarea cântărilor’. Era şi este o ediţie îngrijită de părintele Ioan Alexandru, în 1972 cred că a fost scrisă. Acolo erau mai multe variante. Şi efectiv am spus ‚hai să fac ceva pentru vacanţă’, gândindu-mă că o să-mi ia cam două luni, ceva de genul acesta. Acele două luni s-au făcut 12 ani până la urmă (...)

Lucrarea este greu de definit. Ea este închinată lui Dumnezeu. Este închinată lui Dumnezeu, este închinată tradiţiei, spiritualităţii. Indiferent ce se întâmplă acum în jur, că există o pierdere în tradiţie, în spiritualitate, fiecare dintre cei care consideră divinitatea şi umanitatea ca fiind parte a unui proces normal, firesc, poate este bine ca să-şi aducă mica părticică de participare. Şi este o mărturisire, o mărturisire a credinţei, a mulţumirii, a dragostei pe care o am pentru Dumnezeu, pentru cultură, pentru părinţii mei care, de-a lungul acestei lucrări, multe s-au întâmplat... Cred că este o lucrare bună. Are unele părţi mai dificile din punct de vedere tehnic, dar orice notă care a fost scrisă acolo are argumentul ei şi fiecare verset sau grup de versete... îl repetam în minte şi nu doar în minte uneori, pentru a găsi tâlcul ascuns, pentru a găsi ritmurile, rimele interioare, pentru a ni se dezvălui”, a explicat Laurențiu Ganea.