O nouă pistă în cazul Simonei Halep. Produse de îngrijire prezente pe piaţa din România care conţin Roxadustat

Asta pentru că pe piaţa de cosmetice din România sunt produse care conţin chiar această substanţă. Conform prosport.ro, Inopha, o firmă cu sediul în China, comercializează substanţe folosite la fabricarea cosmeticelor, iar acestea au şi roxadustat.

"Inopha este furnizor de pulbere Roxadustat API, materie primă a medicamentului HIF-PHI cu proprietate anti-anemie”, se precizează pe site-ul companiei care comercializează preparate farmaceutice și produse cosmetice în patru țări din Europa: România, Olanda, Suedia și Franța, conform sursei citate.

Pe Twitter apar şi mesaje pentru Simona Halep. O femeie care spune că o prietenă de-a sa a avut un caz similar îi spune Simonei să îşi verifice produsele cosmetice.

"O prietenă patinatoare a trecut prin ceva asemănător, sursa de contaminare fiind machiajul ei! Verifică-ți cosmeticele!”, i-a transmis Robin Basney, un utilizator de Twitter din SUA, Simonei Halep.

"Ce naiba! Firma din link este producătoare atât de produse farmaceutice, cât și de cosmetice! Comercializează roxadustat inclusiv pe piața din România! Dacă Simona s-a contaminat prin îngrijirea pielii?”, se arată într-un alt mesaj.

Ion Ţiriac îi acuza pe avocaţii Simonei Halep, la mijlocul lunii ianuarie, că sunt foarte lenţi

"Am văzut-o acum trei zile pe Simona, se antrenează la Stejarii. Acolo îi dau eu voie să se antreneze, pentru că nu trebuie să cer voie la nimeni. După părerea mea, avocaţii ei sunt lenţi, lenţi. Eu ştiam doi avocaţi, unul care a fost avocatul CIO în 2000 la Sydney, care a plecat atunci de la CIO pentru că proba fusese manipulată, adică de la 60 ml la peste 100 ml peste noapte. Deci el e un bun avocat şi a plecat de la CIO şi e la Lausanne, pe lângă TAS. Şi mai este un avocat pe care îl ştiu tot în Lausanne. Dar ea a luat pe altcineva şi sper ca acei avocaţi să îşi facă datoria. Pentru că ea de bine de rău e la sală în fiecare zi, dă cu racheta în minge şi mai vrea (n.r. - să joace). Dacă într-adevăr este un medicament care a fost viciat sau un aliment viciat... Eu din ce am înţeles, Simona este de apărat din toate punctele de vedere. Problema este că ea din august nu a mai jucat. Că eu nu sunt de acord nici cu ce a jucat cu 2 ani înainte, e altceva. Însă dacă ea nu mai a jucat... şi are 25-26 de ani... lăsaţi 30 şi... arată de 25 pe teren. Însă săptămânile în care nu joacă se adună şi e periculos şi trist", a afirmat Ţiriac, prezent la Patinoarul din Otopeni cu ocazia lansării unui program de selecţie pentru echipele de hochei ale Fundaţiei Ţiriac, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News