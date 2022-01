Novak Djokovic, reținut și condus înapoi în centrul de carantină / Foto

Autoritățile de frontieră din Melbourne l-au reținut, sâmbătă dimineață, pe Novak Djokovic. Sportivul a fost plasat într-un centru special pentru imigranți, la același hotel în care a fost reținut și prima dată. La Park Hotel, o unitate de cazare din Carlton, Melbourne, se estimează că se mai află alți aproximativ 32 de oameni, refugiați sau solicitanți de azi.

Avocații lui Djokovic au făcut apel, iar acesta se va judeca duminică, transmite BBC.

Sârbul riscă deportarea după ce viza i-a fost anulată pentru a doua oară, guvernul etichetându-l pe bărbatul de 34 de ani drept o amenințare pentru sănătatea publică.

În schimb, dacă Djokovic va câștiga apelul în instanță duminică, va putea juca, luni, la Australian Open. Dacă ar câștiga turneul, Djokovic ar deveni cel mai de succes jucător de tenis masculin din istoria sportului cu 21 de titluri majore.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y