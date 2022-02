Noua senzație a tenisului seamănă cu Maria Sharapova. Cine este Brenda Fruhvirtova (14 ani) - foto / video

Tânăra sportivă din Cehia a debutat luni noapte în circuitul WTA, în turneul de la Guadalajara. Brenda Fruhvirtova a fost învinsă de Sloane Stephens (2-6, 2-6), în primul tur, dar specialiștii anticipează că aceasta va deveni o mare stea a tenisului.

"Cred că Brenda a fost foarte emoționată azi, dar se vede că e o jucătoare grozavă, a avut deja rezultate incredibile pentru vârsta ei. Abia aștept să văd cum evoluează", a spus Sloane Stephens, la final.

Înainte de a ajunge pe tabloul principal al întrecerii din Mexic, Fruhvirtova a trecut, în calificări, de două sportive mult mai experimentate: Sara Errani (34 de ani), finalistă la Roland Garros 2012, scor 7-6 (2), 3-6, 6-2, și Leonie Kung (21 de ani, locul 314 WTA), scor 6-2, 6-1.

La 14 ani și 331 de zile, Brenda Fruhvirtova a devenit cea mai tânără jucătoare care evoluează într-un meci oficial în circuitul WTA, din 2009 până în prezent. Atunci, Madison Keys juca la Ponte Vedra Beach, grație unui wild-card.

