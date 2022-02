Ministrul Energiei: România este dispusă să pună pe masă conducta BRUA, pentru a aduce în Europa gaze din Azerbaidjan

România este dispusă să pună pe masă conducta BRUA care poate fi o rută alternativă de aprovizionare pentru a aduce în Europa gaze din Azerbaidjan, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul Energiei, Virgil Popescu, înaintea sesiunii extraordinare a Consiliului Energie, conform Agerpres.

'Trebuie să nu mai depindem de o singură sursă majoră de aprovizionare, este nevoie să ne diversificăm sursele şi rutele de aprovizionare. România este dispusă să pună pe masă conducta BRUA, care a fost construită ca un proiect european şi care acum nu este utilizată la potenţialul pe care l-ar putea avea. BRUA poate fi o rută alternativă de aprovizionare pentru a aduce în Europa gaze din Azerbaidjan prin TANAP, TAP, coridorul sudic, coridorul vertical şi mai departe spre Europa de Est', a precizat ministrul Energiei.

Popescu a subliniat că România este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Europa şi dispune de resurse de gaze în Marea Neagră

'Vrem să avem această opţiune pe masă, vrem să extragem şi să consumăm gazele în Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, vrem să explorăm toate opţiunile posibile pentru a ajuta populaţia Ucrainei şi a Republicii Moldova pentru că toată lumea trebuie să ştie că Republica Moldova şi Ucraina sunt legate împreună, reţelele lor electrice sunt legate, sunt legate când vine vorba de aprovizionarea cu gaze şi trebuie să le tratăm la fel', a mai spus ministrul Energiei.

Ministrul Energiei participă luni la reuniunea extraordinară a Consiliului Energie de la Bruxelles, apoi va pleca în Azerbaidjan, pentru discuţii despre diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze ale ţării, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

'Astăzi mă aflu la Bruxelles, unde voi participa la Reuniunea Extraordinară a Consiliului Energie, care a fost convocat în urma solicitării pe care am făcut-o, împreună cu colegii omologi din Bulgaria şi Grecia. Vom avea discuţii politice cu privire la teme de actualitate în contextul curent, conflictul din Ucraina, cu accent pe securitatea aprovizionării şi creşterea preţurilor la energie. De aceea anunţ public că nu voi participa astăzi la convocarea făcută de colegii de la USR - PLUS de a participa la ora Guvernului, la Camera Deputaţilor. Cu regret, am văzut că, din păcate, colegii de la USR - PLUS nu înţeleg situaţia extraordinară în care ne aflăm şi continuă exerciţiile de PR, din lipsă de idei, nefiind în stare să vină cu soluţii concrete. Nu, nu dau bir cu fugiţii, aşa cum vă întrebaţi retoric', a anunţat ministrul luni dimineaţa pe reţeaua de socializare.

El a arătat că, din contră, alături de colegii din Uniunea Europeană, vine cu soluţii concrete pentru a-i ajuta pe cetăţenii din Ucraina şi pentru a ne asigura securitatea energetică la nivelul întregii Uniuni Europene.

'De asemenea, aşa cum i-am informat şi pe colegii mei din Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, după Consiliul Extraordinar al miniştrilor Energiei, voi pleca în Azerbaidjan, pentru a continua discuţiile cu oficialii azeri, pe care le-am demarat în marja Reuniunii Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, pentru a ne asigura diversificarea surselor de aprovizionare', a mai spus oficialul guvernamental.

