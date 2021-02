Mihaela Buzărnescu, în lacrimi pe teren în Australia. A fost jignită de adversară

Mihaela Buzărnescu a primit îngrijiri medicale la genunchi, pe teren, la scorul de 3-5 în setul secund, după care Jill Teichmann a făcut o remarcă jignitoare la adresa româncei: „La 5-3… (neinteligibil), e o mizerie, e o mizerie ce faci”, a spus elvețianca, acuzând-o pe Buzărnescu că mimează accidentarea pentru a o scoate din ritm.

Mihaela Buzărnescu a chemat supervizorul şi a cerut sancţionarea adversarei. Aceasta i-a spus arbitrei că a suferit mai multe accidentări la genunchi şi că ar fi ultima jucătoare care ar mima o accidentare.

În cele din urmă, Teichman s-a impus în trei seturi.

Full video of the Buz-Teichmann drama, courtesy of Tennisforum. Buzarnescu visibly very upset at the end. pic.twitter.com/A7fhDfrG6L