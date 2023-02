Legea Anastasia. Senatorii au votat în unanimitate ca şoferii care fac accidente mortale după ce au consumat alcool sau droguri să meargă la închisoare pe viaţă

"Legea Anastasia a trecut de Senat, cu vot unanim!

Am inițiat această lege ca răspuns al Parlamentului la revolta publică, la revolta oamenilor îndurerați atunci când văd că le mor semenii, iar vinovații se urcă din nou la volan liberi să producă noi accidente rutiere.

Îmi doresc ca și deputații să dezbată și să adopte cu celeritate această modificare a Codului Penal, în condițiile în care, de când am reinițiat acest proiect legislativ, crimele continuă să fie produse pe drumuri de oameni inconștienți care se urcă la volan beți sau drogați ori fără permis.

Modificarea legislativă va trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți, pentru că, atunci când vedem că cineva se urcă beat sau drogat la volan, ar trebui să-l tragem de mânecă. Sigur, este nevoie și de modificarea Codului Rutier, astfel încât cine comite o crimă conducând beat sau drogat ori fără permis auto să nu mai aibă niciodată dreptul de a conduce pe drumurile publice niciun vehicul", a scris senatorul PSD Robert Cazanciuc pe Facebook.

Documentul merge acum la Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.

Legea a fost respinsă de Parlament în 2019



Iniţiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc şi însuşită de un grup de parlamentari PNL şi PSD, propunerea legislativă a fost reintrodusă în circuitul parlamentar în noiembrie 2022, după ce în 2019 a fost respinsă de Parlament.



Potrivit expunerii de motive a actului normativ, România a ocupat, în anul 2021, primul loc în Europa la numărul de morţi în accidente rutiere.



Senatorul Cazanciuc consideră că iniţiativa a fost respinsă de camera decizională "din raţiuni politice absurde şi în mod sfidător la adresa interesului general al societăţii de a proteja în mod real viaţa şi de a pune capăt carnajului de pe şoselele României, inclusiv prin pedepse foarte aspre care să aibă un rol preventiv profund inhibitor".



Potrivit unei postări Facebook din noiembrie 2022, Cazanciuc menţionează că datele furnizate de Poliţia Română şi de Ministerul Justiţiei arată că sunt 20.000 de persoane trimise în faţa instanţelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influenţa drogurilor sau băuturilor alcoolice.



Conform raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2021, citat în expunerea de motive, a crescut numărul inculpaţilor trimişi în judecată pentru accidente mortale de circulaţie (473) faţă de 396 în anul 2020.



"O parte semnificativă a accidentelor grave de circulaţie soldate cu victime decedate o reprezintă cazurile de ucidere din culpă în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului. Practica instanţelor de judecată, de a soluţiona astfel de cazuri prin hotărâri definitive şi irevocabile de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere, a intrat în atenţia opiniei publice, atitudinea generală fiind că sancţiunea aplicată este considerată prea blândă în raport cu (...) relaţiile sociale referitoare la dreptul la viaţă", se mai arată în propunerea legislativă, scrie Agerpres.

