Laura Vicol, mărturii explozive din arest: "Asta m-a omorât!" / "E cea mai mare greșeală!"

Fosta deputată PSD și șefă a Comisiei Juridice din Parlament a oferit detalii explozive despre timpul petrecut în închisoare. La jumătatea lunii februarie, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 30 de zile, însă cei doi au ieșit din arest preventiv după doar 10 zile, ca urmare a hotărârii ÎCCJ de admitere a contestaţiilor. Magistrații au decis plasarea lui Ciorbă sub control judiciar. Însă Laura Vicol nu are nicio altă măsură preventivă. Vezi detalii aici!

Recent, Laura Vicol a vorbit despre cum a fost perioada petrecută în arest și ce a chinuit-o cel mai tare. Mai mult, a punctat care este, în opinia ei, cea mai mare greșeală pe care a făcut-o.

Mărturia Laurei Vicol

"Cele 10 zile care m-au ținut departe de copii au fost groaznice. În rest, am putut gestiona totul. Am stat fără mâncare 2 zile. Eu sunt claustrofobă. A fost cumplit să intru într-un duș unde nu aveam loc, dar asta nu era nimic. Ceea ce era cu adevărat cumplit era dorul de copii. Asta m-a omorât. Este cumplit pentru o mamă să treacă prin așa ceva. Precum am luptat cu un sistem atâția ani, o fac în continuare. Când ești nevinovat, altfel accepți situațiile în care ești pus. Sistemul a pedepsit foarte multi nevinovați, care nu au avut norocul meu. Eu consider că e noroc de la Dumnezeu.

Scandalul Nordis: Ei sunt nașii protecției dezvoltatorului imobiliar / foto

Cea mai mare greșeală

Cea mai mare greșeală a mea a fost să intru în politică. Câștigam mult mai bine în avocatură […] Copiii mei au fost ca niște stânci. Și mama mea a fost stânca-șefă. Mama are 1.50 m, dar e foarte elegantă și m-a crescut singură. Dacă nu era mama, venea protecția socială și îmi lua copiii. Cui rămâneau? Că și mama, și tata erau închiși, că suntem marii criminali ai României. Cel mic, de 6 ani, a știut că suntem plecați într-o delegație. Cel de 6 ani a leșinat de dor. Și tot o întreba pe mama: Ce delegație e asta și ce șefi au de nu-i lasă să mă sune cu video? Îmi sunam copiii dimineața, la prânz și seara", a menționat Laura Vicol în podcastul lui Bursucu.

Tu ești ninja? Ce faci aici? / Cum a decurs descinderea mascaților acasă la Vicol

Laura Vicol a mai spus cum a decurs descinderea mascaților la ea acasă. Aceștia s-au comportat frumos cu copiii.

"Ăstuia mic i-am zis că au venit ninja în casă. N-a scos unul un sunet în dimineața aia, deși ei sunt gălăgioși de altfel. Cel mic s-a dus la un mascat: Tu ești ninja? Ce faci aici? I-a răspuns: Am venit să văd dacă lucrurile sunt ok aici și dacă tu ești în siguranță. Eu nu am ce să reproșez nimănui", a mai afirmat Laura Vicol.

Referatele procurorilor o acuză pe Laura Vicol că ar fi cheltuit sume uriașe de bani primite ca avans de la clienții Nordis.

Acuzațiile grave mai spun că Nordis ar fi vândut aceleași apartamente către persoane diferite, încasând milioane de euro. Evident, majoritatea proiectelor au rămas doar pe hârtie. Compania Nordis Management se află în insolvență, iar păgubiții au rămas cu ochii în soare.

