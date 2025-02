Scandalul Nordis: Ei sunt nașii protecției dezvoltatorului imobiliar / foto

În trecut, Horia Constantinescu, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a mulțumea deputatei Laura Vicol pentru sprijinul acordat unei legi privind protecția consumatorilor, declarând că împreună sunt „nașii proiectului”. Paradoxul este că... tocmai Horia Constantinescu trebuia să verifice practicile frauduloase de la Nordis.

De altfel, Horia Constantinescu o numea „zână bună” pe Laura Vicol, soția principalului asociat în firma Nordis. Dar nu ne miră, Horia Constantinescu n-a făcut nimic nici în cazul Ferma Dacilor. În cazul pensiunii care a ars, făcând opt victime, Horia Constantinescu a susținut că prin postările sale sprijinea micii întreprinzători.

„De la ce am mâncat eu acolo şi promovarea produselor româneşti până la incendiu numai în mintea unora pot fi făcute legături. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră atunci când mâncaţi într-un local cereţi toate autorizaţiile”, a scris Horia Constantinescu pe pagina sa de Facebook, după ce a fost acuzat că inspectorii ANPC au ocolit Ferma Dacilor. Nu existau reclamații, iar ANPC nu are competență ISU, a spus Constantinescu, atunci când a fost întrebat de ce nu au fost verificate autorizațiile la incendiu ale prietenului său, Cornel Dinicu.

În cazul prieteniei cu Laura Vicol, lucrurile se complică. În 2022, Horia Constantinescu posta o fotografie alături de Laura Vicol și o numea „Zâna bună a vremurilor pe care le trăim”. Laura Vicol îi răspundea: „Îți mulțumesc din suflet, prieten drag, ești un om minunat! O viață avem, să o trăim frumos, cu credință în suflet și dragoste de oameni. Restul e can-can”.

Reclamații privind clauzele abuzive din ante-contractele încheiate de Nordis, însă, ajungeau la Protecția Consumatorului și nu erau can-can.

Cât despre Ferma Dacilor... procurorii nu au trimis încă în instanță dosarul. După o perioadă de arest preventiv patronul localului, Cornel Dinicu, este cercetat în libertate, iar de câteva luni, aici se organizează iar evenimente cu public, doar că nu mai oferă cazare.

Procurorii DIICOT au reținut în total 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în dosarul Nordis:

Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.



Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă.



În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).



Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.



Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.



Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.



Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

