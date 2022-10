Judas Priest, live pe RADIO DC NEWS. "Midnight Live Concerts" vă aduce “Priest…Live!”, 1987

Seria "Midnight Live Concert" continuă şi sâmbătă, cu “Priest…Live!”, concert din 1987. Pe Radio DC NEWS, de la ora 23:59:00.

Judas Priest este o formație britanică de heavy metal, care influențează numeroși artiști și trupe ale acestui stil. A fost înființată în 1969 de către K. K. Downing, Ian Hill și Alan Atkins. Numele formației provine de la piesa lui Bob Dylan, "The ballad of Frankie Lee and Judas Priest" aflată pe LP-ul "John Wesley Harding". Ei au reușit să vândă aproximativ 50 de milioane de copii ale albumelor până în prezent.

"Priest... Live!" este al doilea album live înregistrat de Judas Priest. El a fost înregistrat în Atlanta, Georgia, pe 15 iunie 1986 şi în Dallas, la Reunion Arena, pe 27 iunie 1986.

Toate melodiile de pe acest album au fost înregistrate în timpul turneului Fuel for Life, din 1986. Nu conţine melodiile din albumele din anii '70, deşi versiunea remasterizată în 2001 conţine melodia "Hell Bent for Leather".

Versiunea melodiei "Heading out to the highway" de pe acest album include solo-uri separate la chitară de K.K Downing şi Glenn Tipton, solo-uri care nu se regăseau pe versiunea originală de studio, în timp ce melodia "Breaking the law" include încă un solo al lui Downing.

Albumul a fost lansat pe 8 iunie 1987 şi apoi relansat în 2001, ca parte din seria "The Re-Masters", şi a inclus trei melodii bonus.

Vă aşteptăm pe RADIO DC NEWS.

