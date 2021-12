Jandarm agresat de un participant la manifestarea tradiţională de la Ruginoasa

Un jandarm a fost agresat de un participant la manifestarea tradiţională organizată în comuna Ruginoasa din judeţul Iaşi, a anunţat, vineri, Jandarmeria Română, conform Agerpres.

'În această dimineaţă (...), un jandarm care făcea parte din dispozitivul de ordine publică din localitatea Ruginoasa, satul Bugioaia Vale, a fost lovit cu pumnul în zona feţei de către o persoană aflată într-una din cetele de urători de la manifestarea tradiţională din localitate. După incident, agresorul a încercat să fugă, însă a fost prins imediat de către forţele de ordine şi condus la sediul Secţiei de Poliţie Ruginoasa, pentru continuarea cercetărilor', se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Române.

Conform sursei citate, subofiţerul agresat a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD aflat la faţa locului şi, ulterior, a fost transportat la Spitalul Paşcani. Jandarmeria Română precizează că nu s-au înregistrat alte evenimente care să reclame intervenţia forţelor de ordine prezente la faţa locului.

'Susţinem păstrarea obiceiurilor tradiţionale, dar nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranţa participanţilor. Facem apel la toţi cei care aleg să participe la acest eveniment tradiţional să respecte recomandările forţelor de ordine', se mai menţionează în comunicat.

