Un interlop din Iași și-a amenințat rivalii pe Facebook. „Care e de mers la cimitir, merge la cimitir, care e de mers la puşcărie, merge la puşcărie”

Război între interlopii din Iași. Ion Gangal, unul dintre liderii lumii interlope din Iași, a spus într-un live pe Facebook că urmează vremuri grele pentru câțiva indivizi care ar fi atacat trei fete din familia sa. Gangal s-a declarat pregătit de atac, dar și de închisoare. Pentru moment, autoritățile nu au reacționat cu privire la acest incident.

„Eu vreau să ajungă live-ul ăsta la cine trebuie, se ştiu cei vinovaţi! Bă’, voi, ăştia, care v-aţi luat de 3 femei! Trebuie să plătiţi de la cel mai mic, până la cel mai mare. Nu rămâne aşa! Eu nici numele nu vi-l pronunţ, că nu vreau să vă dau valoare. Voi vreţi să vă faceţi nume pe spatele nostru. Nu aveţi cum, noi am muncit pentru numele ăsta. Ştie tot Iaşiul şi toată România că eu am stat 25 de ani la puşcărie. Eu n-am intrat pentru găinării, am intrat pentru că am bătut, am tăiat şi am omorât”, a spus Ion Gangal în live-ul de pe Facebook.

Interlopul ieșean le-a mai transmis rivalilor săi, pe această cale, că e pregătit să intre din nou la pușcărie. Totuși, el a precizat că va vorbi cu fratele său, dat fiind faptul că nu ia decizii singur.

„Eu, dacă mă duc la puşcărie, mă duc ca la mine acasă. Pot să stau şi pe viaţă, dar cu voi nu rămâne aşa! Vine fratele meu acasă şi vorbesc cu el, vedem ce facem, pentru că nu iau eu decizii singur! Dar ascultaţi ce spun: nu rămâne aşa! Dacă v-aţi luat de 3 femei… Aţi avut noroc că nu eram acolo. Vă dădeam cu cioatele astea ale mele de vă băgam în mormânt”, a spus bărbatul.

„Noi venim cu furci, cu topoare, cu coase. Care e de mers la cimitir, merge la cimitir, care e de mers la puşcărie, merge la puşcărie”

Ion Gangal a făcut amenințările pe Internet, dar vrea o confruntare directă.

„Noi suntem din neam de lingurari, noi nu venim cu spray-uri, noi venim cu furci, cu topoare, cu coase. Care e de mers la cimitir, merge la cimitir, care e de mers la puşcărie, merge la puşcărie. La urmă se vede. Noi cu Poliţia nu avem nimic, să-şi facă treaba. Eu nu mai am zi şi noapte somn. Pe o parte din voi vă cunoaştem, vă ştim, dar o să-i aflăm pe toţi. Toţi 60 care aţi fost pe 3 femei, aţi scos cuţitul la ele.”, a mai spus Ion Gangal, potrivit Adevărul.





