Irina Begu a lovit un fan cu racheta la Roland Garros

Irina Begu și-a pierdut serviciul chiar în debutul setului decisiv și a fost extrem de nervoasă.

La scorul de 7-6 (3), 3-6, 2-0 și serviciul pentru Alexandrova, românca a dat cu racheta de pământ. În urma unui ricoșeu, racheta a ajuns în tribună și a lovit un spectator, scrie Digisport.

Partida a fost reluată, iar Irina Begu a primit un avertisment pentru acest gest. Decizia a scos-o din sărite pe Ekaterina Alexandrova, care a cerut o sancțiune mai dură pentru adversară.

Djokovic, descalificat pentru un gest neintenţionat la US Open

În 2020, la US Open, Novak Djokovic a lovit cu mingea din greşeală o femeie arbitru de linie. Arbitrul a întrerupt meciul, iar sârbul a fost descalificat.

"Cred că nu a fost intenţionat. Nu cred că oricine dintre noi, jucătorii, o face intenţionat. Am făcut break şi el a aruncat mingea. Cred că a fost ghinion, nu? Nu poţi face asta, dar cred că Novak niciodată, niciodată nu a vrut să lovească arbitrul de linie.

Îmi pare foarte rău pentru acest lucru, pentru că nu aşa îmi doream să ajung în sferturile de finală. Eu îmi vedeam de meci, jucam foarte bine şi mă bucuram de meci", a spus Pablo Carreno Busta, adversarul lui Nole de la acea vreme.

Halep s-a calificat cu greu în turul II. Primele explicaţii

"Vreau să mulțumesc publicului pentru că a venit, chiar este frig aici. Mă bucur că m-am întors, anul trecut nu am jucat la Roland Garros, mi-a lipsit această atmosferă. Chiar dacă a fost greu și ea a jucat foarte bine, mă bucur că am câștigat.

În setul al doilea, ea a lovit mingile tare și nu am avut replică, dar în final, am rămas concentrată, am reușit să fiu puternică și sunt chiar fericită că am putut să termin acest meci, pentru că e greu mereu în primul tur. E o adversară dură și puternică", a spus Simona Halep la Eurosport.

"Obiectivul este să joc mai bine, mă concentrez la asta de fiecare dată când sunt pe teren și vreau să lupt. Mă bucur că cei de aici mă susțin mereu, am jucat câteva finale aici și am avut întotdeauna parte de un public grozav.

'Merci beucoup' (n.r.: mulțumesc frumos). Acum chiar am un antrenor francez și probabil că voi învăța franceza ca să putem vorbi franceză aici", a spus Simona Halep, citată de Digisport.

