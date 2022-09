Ion Țiriac dă cărțile pe față despre Serena Williams. O știe de la 15 ani. ”Dar viaţa schimbă lumea, banii schimbă persoanele”

Astăzi, într-o conferință de presă, omul de afaceri Ion Țiriac și-a anunțat ambițiile în tenis. El își propune să aducă în România turnee de categoria WTA 500 și ATP 500.

Ion Țiriac a explicat că încearcă să construiască o arenă de tenis la Otopeni. Declarațiile au fost făcute cu ocazia tragerii la sorți a tabloului primei ediţii a turneului Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), organizat la Centrul Naţional de Tenis în perioada 10-18 septembrie, după cum notează Agerpres.

”N-aş vrea ca România să rămână din nou de căruţă”

”Undeva trebuie să începem şi noi din nou. Am fost opriţi de ceva vreme de faptul că nu avem o arenă de tenis şi nu o avem nici în ziua de azi. Încercăm cât de repede se poate să fabricăm o arenă la Otopeni, până atunci ne descurcăm cu ce putem aici (n.r. - la Centrul Naţional de Tenis), făcând lego-uri pentru a avea 1.500 de locuri. Vreau să mulţumesc jucătoarelor române, în special celor din top 100, care participă la acest turneu. Pentru că dacă devine un turneu tradiţional viitorul lui eu îl văd foarte simplu. Eu încerc să ajung la un turneu 500 ATP, având în vedere că turneul de la Belgrad ar trebui să se întoarcă în România în 2024. Mai mult de atât, fiind proprietarul unei jumătăţi a turneului din Elveţia, de la Geneva, oarecum sunt de acord cu ATP-ul că dacă le dau două turnee de 250 pot obţine unul de 500. Nu am încă două de 250, am unul şi jumătate, încerc să fac rost şi de jumătatea cealaltă. La WTA cred că e mai uşor să îmi vândă ei direct un turneu 250... şi vedem cum ajungem şi acolo la un turneu de 500. Pentru că vedeţi că în ultimii 7-8-10 ani la fete suntem un pic mai răsăriţi decât la băieţi. Având în vedere istoria, avem obligaţia să ne închinăm în faţa sportului, în special a tenisului, şi n-aş vrea ca România să rămână din nou de căruţă, cum am rămas la gimnastică sau la alte sporturi în ultimii 20 şi ceva de ani", a spus proprietarul turneului de la Bucureşti.

”Serena, o jucătoare de tenis matematic extraordinară”



Referitor la retragerea din activitate a jucătoarei americane Serena Williams, Ion Ţiriac a afirmat că aceasta este sportiva cu cele mai mari câştiguri din lume.



”Serena a fost o jucătoare de tenis matematic extraordinară. Eu o cunosc de când avea 15 ani, aceste fete au jucat la mine fără să ceară un dolar pentru prezenţă... era o familie deosebită (n.r. - familia Williams). Dar viaţa schimbă lumea, banii schimbă persoanele. Sigur, ea e o personalitate care o să rămână în analele sportului lor ca fiind cea mai mare câştigătoare de bani din lume în sport. 90 de miliioane de dolari a câştigat doar din premii, dar trebuie să ţinem cont că un sportiv de nivelul ăla câştigă pe teren 10-12% din ce câştigă în afara lui”, a adăugat fostul tenisman.



Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a subliniat la rândul său importanţa turneului Ţiriac Foundation Trophy de la Bucureşti.



”După o pauză de doi ani reuşim să avem la Bucureşti o competiţie importantă care pune tenisul feminin românesc pe harta mondială a acestui sport. E important să avem un turneu de genul acesta. Pentru că o competiţie în ţară înseamnă foarte mult pentru sportivele noastre. Ele joacă altfel acasă, sunt obişnuite aici şi de aceea pot realiza rezultate bune. Le mulţumesc Soranei şi Irinei pentru participare pentru că, se ştie, sponsorii vin dacă ai jucători importanţi. A fost o muncă titanică pentru organizare, a fost nevoie să schimbăm întreaga structură a Centrului Naţional de Tenis, au fost dărâmate gardurile, refăcute terenurile, pusă nocturna, deci totul de la zero. Aşteptăm să se realizeze şi promisiunea Ministerului Sportului de a susţine această competiţie după posibilităţile pe care le are, normal”, a precizat Cosac, mai arată sursa citată.



Turneul WTA 125 de la Bucureşti, organizat şi cu sprijinul Ministerului Sportului, are un tablou principal de simplu cu 32 de jucătoare şi un tablou de dublu cu 8 echipe. Organizatorii oferă premii totale în valoare de 115.000 dolari şi 160 de puncte în clasamentul WTA pentru câştigătoare, costurile de organizare ridicându-se la peste 165.000 de dolari.

