Întâlnire Putin - Xi Jinping, la Moscova. Chirieac: Putin nu poate accepta să se dea cu totul pe mâna Chinei, chiar dacă în realitate asta face - Video

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect.

'China ar dori să medieze conflictul din Ucraina. Problema Chinei este că nu poate să treacă peste SUA. Ucraina nu va negocia nimic fără Statele Unite, nici nu ar fi cazul. Vedeți că UE e pe nicăieri, dar nu despre asta vorbim. În plus, impactul este copleșitor. China comunistă, care este foarte capitalistă economic, are un produs intern brut de 18.000 miliarde de dolari. Rusia are un produs intern brut de 1.800 de miliarde de dolari. Rusia este de 10 ori mai mică decât China, din punct de vedere economic. China este a doua putere economică a lumii, după SUA, care are 24.000 de miliarde. În continuare, Statele Unite ale Americii, la produsul nominal, este cu mult înaintea Chinei, cu 6.000 de miliarde, adică produsul intern brut al Germaniei și Marii Britanii la un loc.', a declarat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac a fost întrebat despre posibilitatea ca Vladimir Putin să devină un vasal al lui Xi Jinping, care ar putea să încerce să exploateze, în vizita de la Moscova, toate slăbiciunile economice și militare ale Rusiei.

'În mod evident, Rusia nu mai stă acum la masa granzilor, alături de SUA, ci este un vasal. Este în spate și servește băuturi ca să spun așa. Rusia este luată în trenul Chinei. Nu mai este o locomotivă a lumii, iar Rusia a mai rezistat economic fiindcă își exportă resursele de energie și materii prime către China, care are posibilitatea să le cumpere pe bani buni. Altminteri, Rusia era acum prăpădită. Cu chinezii se tratează foarte greu. Chinezii au muncit pentru fiecare yuan de-al lor, nu pentru fiecare dolar, ci pentru fiecare yuan. Cine crede că face afaceri cu China în așa fel încât profitul e bilateral se înșeală amarnic. China va exploata aceasta întâlnire.', a spus Bogdan Chirieac.

'Putin nu poate accepta să se dea cu totul pe mâna Chinei, chiar dacă în realitate asta face. În acest moment, este foarte posibil ca Republica Populară Chineză să aibă acces nelimitat la resursele de energie și materii prime ale Rusiei. Ce va oferi în schimb? Vom vedea. Noi avem principala tulburare să nu le dea armament deoarece armamentul chinez este peste cel rusesc.', a mai zis analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

VIDEO - Avionul în care se află președintele Xi Jinping și delegația chineză care îl însoțește în Rusia a aterizat la Moscova:

