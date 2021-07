Ilie Năstase, reacţie după ce România a rămas fără tenismene la Olimpiadă. "Să plătească fetele dacă nu au motive"

"Nu avem şanse la medalii la Tokyo pentru că nu mergem... Dacă era Simona sigur am fi avut... Care finanţare să o taie ministrul? Că nu există finanţare. Dar ce treabă are federaţia că fetele alea nu se duc la Jocuri? Nu înţeleg...", a spus Năstase, conform Digisport.

Acestuia i s-a explicat că jucătoarele au primit burse din partea MST şi COSR pentru a participa la unele competiţii în vederea calificării la Jocurile Olimpice: "Atunci să plătească fetele dacă nu se duc şi nu au motive. Să plătească. Dar cred că sunt motive, sunt accidentări, nu? Simona e accidentată... ce să-i facem, să o ducem acolo să stea cu piciorul întins pe bancă? Asta e problema, că nu ai timp să te recuperezi, asta a fost şi problema Simonei. Dar trebuie să stai cât zice doctorul, pentru că altfel e şi mai rău".

Principalele tenismene din România, accidentate

”Ar fi fost o onoare să îmi reprezint țara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă, din păcate, nu pot face acest lucru din cauza rupturii musculare suferite în urmă cu câteva săptămâni. Pentru mine urmează cel puțin o lună de pauză competițională și, în acest moment al carierei mele, prioritară este sănătatea.

Am refuzat constant orice ajutor din partea Federației și a Comitetului Olimpic! Dacă aș fi putut să joc, aș fi făcut-o din patriotism, cum am făcut-o la Jocurile Olimpice de la Beijing și Londra. Am jucat cu o ruptură de un centimetru și jumătate. A fost o accidentare destul de urâtă. Doctorii mi-au spus să nu intru pe teren. E o accidentare cu care mă confrunt de ceva timp, dar s-a agravat. Înaintea turneului nu aveam nicio speranță.

Luând asta în considerare, cred că am jucat peste așteptări. Puteam să fac mai multe, e cu dus și întors, depinde cum o privești”, a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram.

Simona Halep încă nu s-a recuperat după ruptura musculară la gambă suferită la turneul de la Roma, motiv pentru care a abandonat participarea la Wimbledon şi Roland Garros, iar Irina Begu a anunţat că suferă de mononucleoză.