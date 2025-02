Suspendarea lui Klaus Iohannis, o nebunie legislativă. Ilie Bolojan: Dacă trece de Parlament, trebuie să avem referendum, apoi alegeri, cu mult după luna mai

Vezi și - Calendarul suspendării lui Klaus Iohannis, decis în coaliție. A treia oară, cu noroc?

Ilie Bolojan a explicat situația cu cererile de suspendare din funcție a președintelui Klaus Iohannis și ce intenții ar avea partidele POT, AUR și SOS prin acest demers.

”Cele două cereri de suspendare depuse până acum nu au respectat condițiile de bază. Cea de-a doua cerere nu avea numărul necesar de semnături, doi dintre cei care au semnat și-au retras semnăturile. Această cerere are toate semnăturile. Cred că săptămâna viitoare va fi organizat un birou comun al celor două Camere și va ajunge pe ordinea de zi sau se va face o comisie care va verifica acuzele care se aduc, sau se va trimite Curții pentru un punct de vedere consultativ. Va fi un raport, un punct de vedere, se va da un vot dacă se declanșează procedura referendumului sau nu.

Ilie Bolojan vede un ”non-sens”

În varianta în care această cerere ar trece, am avea un referendum de suspendare care s-ar organiza în campania prezidențială. Dacă acel referendum ar trece, ar trebui organizate alegeri după datele stabilite de 4 mai și 18 mai. Este un nonsens instituțional. Nu se pune problema să aperi un om, pe domnul Iohannis. Dar este un nonses, dacă aperi stabilitatea instituțională a țării noastre. Este un joc politic. Președintele are la final de mandat o imagine publică, o cotă scăzută. Atunci e foarte ușor să te urci pe un val popular, să îl critici. Caută să își mobilizeze electoratul, să îl țină în priză pentru alegerile din Mai. Este un joc politic. Gândiți-vă că președintele Iohannis mai are maximum o sută de zile de mandat. Nu influențează sub nici o formă lucrurile care se întâmplă”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Antena 3 CNN.

Vezi și - Afacere de familie în Parlament: Șefa POT și-a băgat sora și iubitul în Legislativ

Jurnalistul Val Vâlcu a remarcat că, prin ieșirea din această seară, Ilie Bolojan vine să dezumfle scenariile care se vehiculau în aceste zile în spațiul public, conform cărora însuși acesta ar intra în cursa pentru președinție, printr-o rupere a alianței PNL cu PSD și refacerea Dreptei: ”Prin declarația esențială din această seară, Ilie Bolojan dă un semnal politic prin care a dezumflat scenariile promovate tot mai intens în aceste zile, lucru care era și logic, din perspectiva celor subliniate de el, care invocă, vedem, stabilitatea, un factor ce a generat chiar alianța PNL cu PSD”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News