Calendarul suspendării lui Klaus Iohannis, decis în coaliție. A treia oară, cu noroc?

Se pare, conform unor surse Antena 3 CNN, că, în coaliția de guvernare, ar fi fost decis calendarul prin care ar urma să fie suspendat președintele Klaus Iohannis. AUR și POT sunt cei care susțin suspendarea președintelui. De această dată, ar beneficia și de 26 de semnături de la USR.

Elena Lasconi, președinta USR, nu ar ști nimic despre semnăturile de susținere în vederea demarării procesului de suspendare a președintelui.

”Nu, n-am semnat pentru asta, știu că a semnat un singur coleg și apoi și-a retras semnătura. Ar fi un populism, o mișcare din asta, politicianistă” consideră Elena Lasconi, care se pare că nu știe că, dacă va avea loc suspendarea președintelui Klaus Iohannis, se va face inclusiv cu susținerea partidului pe care-l conduce.

”Nu eu influențez demisia președintelui, nu i-o cer eu, înainte, când i-o ceream, nu mă dădeați la televizor, acum înțeleg că e de bon ton. Nu i-o cer eu că nici nu mă interesează” a spus premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Recent, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre acest subiect, al suspendării sale din funcție.

Aflat la Bruxelles, în 3 februarie, președintele declara: ”Cred că este o temă vehiculată din motive populiste și electoraliste, pentru că, nu-i așa, funcționăm după Constituție și, atunci când am fost ales, peste șase milioane de români mi-au dat votul pentru ca să fac lucrurile ca la carte, iar cartea este Constituția. Și în Constituție scrie foarte clar și îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul președintelui nou ales. Cred că am lămurit cu asta toată discuția și, oricum, nu cred că despre asta trebuie să vorbim. Eu, oricum, peste puține luni, plec. Și ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum şi pe cele bune, şi pe cele rele. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri. România trebuie să aleagă un președinte. Şi românii trebuie să înţeleagă că asta este tema pe care trebuie să o discutăm. Nu văd sincer o utilitate în discuții prelungite despre dacă trebuia să stau sau nu trebuia să stau. Nu asta este tema. Candidaţii şi cei interesaţi de România să poftească în faţă şi să spună ce vor ei să facă pentru România, cum vor ei să ducă România mai departe şi la ce să se aştepte românii de la ei pentru următorii ani. Acestea sunt temele care, după părerea mea, sunt importante și ar fi foarte util să ne concentrăm pe acestea. (...) Deci, cred că între timp cam toată lumea a înțeles care sunt aceste teme, indiferent dacă le-am repetat sau nu, și cu siguranță vor mai fi astfel de abordări, fiindcă suntem într-o campanie electorală și fiecare încearcă să se profileze cumva. Dar cred că cei care merg să voteze trebuie să-și articuleze așteptările și ele clar sunt legate de ce va fi de acum încolo, nu ce a fost până acuma”.

