''Afacere'' de familie în Parlament: Șefa POT și-a băgat sora și iubitul în Legislativ

După alegerile din decembrie 2024, POT a trimis în Parlament 24 de deputați și 7 senatori. Printre aceștia se numără Bianca Eugenia Gavrilă, sora Ana Mariei Găvrilă, dar și partenerul de viață al șefei POT, respectiv Alexandru Cristian Popa.

Conform declarației de avere depuse la Camera Deputaților, Bianca Eugenia Gavrilă a fost manager de vânzări înainte de a ajunge parlamentar. Ea deține un apartament în Deva, pe care îl împarte cu Ana Maria Gavrilă. De asemenea, a avut venituri de aproximativ 30.000 de euro în anul 2023. Bianca Eugenia Gavrilă are și funcția de secretar general al POT.

Cu ce s-a ocupat iubitul Ana Mariei Găvrilă

Alexandru Cristian Popa, partenerul Anei Maria Gavrilă, nu a declarat niciun venit ori bunuri în posesie înainte de a deveni parlamentar de Brașov. Presa locală că în trecut a fost asociat în mai multe restaurante de tip sushi împreună cu omul de afaceri Călin Donca. Surpriza vine din faptul că Alexandru Cristian Popa a fost implicat într-o afacere cu criptomonede. Acest fapt i-a adus o arestare de trei luni în anul 2024, fiind acuzat de evaziune fiscală, dar și de înșelăciune.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a fost fondat în anul 2023 de către deputata Anamaria Gavrilă, fostă membră a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), partidul lui George Simion.

Reacția Ana Mariei Găvrilă la acuzațiile aduse

Da, POT este un partid început de o familie de români, căreia i s-a alăturat marea familie a românilor, din țară și de peste hotare!FAMILIA e sfântă! E cel mai de preț dar de la Dumnezeu, pe acest pământ.Oamenii dragi care te susțin atunci când nimeni nu crede în tine, care luptă alături de tine fără să se gândească la ce pot câștiga, ci o fac din dragul de a te susține. Cei care dăruiesc de la ei, doar ca să te vadă fericit, acești oameni sunt puterea ta, ca om.

Le mulțumesc enorm surorii mele, Bia și soțului meu, Cristi, pentru că au luptat umăr la umăr lângă mine, pentru un vis greu de realizat, dar pe care voia lui Dumnezeu, votul românilor și determinarea noastră l-au făcut posibil.

Faptul că POT astăzi este un partid parlamentar se datorează unor oameni deosebit de frumoși, printre care se numără și sora și soțul meu.Ei au sacrificat din timpul lor, au renunțat la activitatea pe care o desfășoară, special ca să se dedice proiectului POT. De mai bine de 4 ani de zile soțul meu și-a sacrificat business-ul, dedicându-și timpul organizării și promovării acestui partid. În toată această perioadă el putea să-și dezvolte firmele lui, dar a ales să investească în POT.

Sora mea, care trăiește în Spania, a venit cât de des a putut în țară să ne ajute, deși nu i-a fost deloc ușor. Nu e vreo milionară, dar de fiecare dată când POT a avut nevoie de ea și-a cumpărat bilet de avion și a venit acasă.Oamenii ăștia au sacrificat enorm pentru POT. Ei își merită pe deplin locul pe care îl ocupă astăzi în Parlament. Am pornit de la 0, fără milioanele de euro de la buget, pe care le risipesc vechii politicieni în campanie și am construit alături de familie și prieteni piesă cu piesă, bucată cu bucată, un vis.

Visul de a avea în Parlament un partid al autentic al românilor.Mă doare când niște cinici, niște politicieni fără scrupule și coloană vertebrală, care prăduiesc țara și românii de mai bine de 30 de ani, își permit să îmi atace cei mai dragi oameni.Da, sora și soțul meu sunt în Parlament. Nu i-am numit eu, i-au ales românii. Sunt mândră de ei și le sunt cât se poate de recunoscătoare că au crezut în mine, în POT și în România.

Un politician habarnist a zis că e nepotism. Nu, nu este nepotism, pentru că atât Cristian cât și Bianca sunt aleși prin vot, nu numiți. Am fondat acest partid alături de ei și cu sprijinul lor l-am adus în Parlament. Ei sunt oamenii care au crezut în visul meu de a face ceva pentru români și pentru țara mea. Am muncit împreună!

Am mers câte 10 kilometri zilnic împreună să vorbim cu oamenii. Am stat în frig, am plâns de oboseală, ne-am încurajat unii pe alții și am luat-o de la capăt.Unii dintre vechii politicieni probabili l-ar acuza și pe Donald Trump de nepotism, că își implică familia în guvernare.Oare de ce?

Pentru că nu poți construi un proiect trainic decât alături de oameni de încredere.POT este un proiect cu adevărat solid, iar vechii politicieni realizează asta și sunt foarte speriați. Ei nu știu cum este să trăiești și să muncești ca un om simplu. Le este frică să trăiască așa cum trăiesc românii, din cauza lor.Mi-e milă de cei care încearcă să îmi lovească familia. Probabil că nu au avut norocul să afle că familia e sfântă și ea reprezintă forța interioară a unui om, a transmis pe o rețea socială Ana Maria Găvrilă.

Cine este Ana Maria Găvrilă și averea ei fabuloasă. A vândut un apartament cu suma de 664.000 de euro

După ce a plecat din AUR, Gavrilă a hotărât să își facă un nou partid politic, având ca scop declarat promovarea femeilor, tinerilor și antreprenorilor în prim-planul politicii românești. POT a avut o ascensiune fulminantă la cele mai recente alegeri și este partidul care l-a susținut în mod direct pe Călin Georgescu.

Ana Maria Găvrilă este de profesie economist. A lucrat în Germania și Anglia. În anul 2020, Anamaria Gavrilă a declarat investiții uriașe, respectiv acțiuni în valoare de 355.000 de lire sterline la Iamyiam Ltd (UK) și de 47.500 de euro la Papaya City Gmbh (Germania), însă și un împrumut în valoare de 97.000 de lei către AUR. Anamaria Gavrilă, în 2021, și-a vândut un imobil în Germania pentru suma fabuloasă de 664.000 de euro.

