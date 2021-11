Cozmin Gușă s-a aflat în direct la DC News și DC News TV, în emisiunea ”Deferiți Mass-Media”, unde a vorbit despre viitorul pe care ar putea să îl aibă Laura Codruța Kovesi după decizia Înaltei Curți.

”Chestiile astea că se reinventează Kovesi după ce va fi dată afară de la Bruxelles că eventual nu ar fi avut calitățile profesionale necesare, că așa se va motiva, o să îi taie aripile și în România. Poate nu mai e folositoare. Poate că a arătat că nu mai este destul de folositoare. Am văzut o glumă de douăzeci de milioane că investighează ea nu știu câte state, alea sunt niște achiziții electronice, or fi făcut unii niște mici excese de câteva zeci de mii de euro sau ceva. Poate că nu e de folos, poate că nu e atât de importantă în mecanismul european sau poate că nu e lăsată să lucreze și atunci oamenii spun: stai puțin, să ne găsim alți interlocutori. Dacă asta nu face treabă și nu ni arestează pe ăia pe care îi vrem noi să ni aresteze, de ce să o mai ținem? Găsim pe altcineva. Ea nu are legatar. Nu are un testament care i s-a lăsat că este reprezentanta factorului extern de origine soroșistă în România. Atunci alții. S-ar putea să o abandoneze, fără nicio recunoștință. În armată nimeni nu îți mulțumește când te dezonorează. Îți dă jos treptele și după tu ce faci? O să spui domnule, dar nu sunteți recunoscători, l-am arestat pe ăla, pe ăla. Dar ți-am spus noi să faci asta? Exact ca și în relația dintre Kovesi și Portocală. Kovesi i-a spus: dar ți-am spus eu să îi arestezi pe ăia? Nu. La fel o să i se întâmple lu Kovesi. Cum i-a făcut lui Portocală o să pățească și ea”, a declarat Cozmin Gușă.

”Dar Portocală nu a pățit nimic, slavă Domnului, e analist politic, e bine mersi, s-ar putea să îi dea și solda înapoi. Eu nu cred că doamna Kovesi va pierde fie măcar și o pană din coadă. Dânsa va rămâne mai departe pe loc, fără alte chestiuni, indiferent de ce a hotărât Înalta Curte din România, care e aplicabilă doar românilor. Doamna Kovesi e cu totul într-o altă ligă, în opinia mea”, a declarat completat Bogdan Chirieac.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis, joi, 11 noiembrie, recursul Consilului Suprem al Magistraturii, constatând că Laura Codruța Kovesi nu deține gradul profesional de Parchet de pe lângă ÎCCJ. Kovesi revine astfel la gradul profesional de parchet de pe lângă tribunal.

