George Simion, nou derapaj. Theodor Paleologu: Asta depășește în violență verbală tot ce am auzit în ultimii 30 de ani

Președintele AUR i-a numit pe Florin Cîțu, Klaus Iohannis și Dacian Cioloș satane. ”Iohannis, Cîțu, Cioloș. Așa arată când satanele politicii o iau razna!”, a scris George Simion pe Facebook.

Theodor Paleologu l-a taxat pentru acest derapaj.

”Într-o logică djihadistă George Simion îi desemnează pe Iohannis, Cioloș și Cîțu drept "satanele politicii". Asta depășește în violență verbală tot ce am auzit în ultimii 30 de ani. Pînă și Corneliu Vadim Tudor apare ca un moderat în comparație”, a scris Theodor Paleologu pe Facebook.

Dacian Cioloş a fost nominalizat, luni seara, de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru

"PSD nu va vota niciodată un nou Guvern Zero. Am dat jos Guvernul Cîţu cu o moţiune de cenzură în care am criticat şi prestaţia miniştrilor USR. PNL şi USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România ştie acest lucru. Să se voteze partenerii alianţei pierzătorilor între ei. Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România", a scris Marcel Ciolacu, luni seara, pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, după ce a avut consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Conform articolului 103 din Constituţia României, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

VEZI ȘI: Drumul spre anticipate, dejucat? Ce se întâmplă dacă Cioloş îşi depune mandatul. Zegrean: Nu cădeţi în capcană

Ciolacu: Acesta e adevăratul program de guvernare al oricărui premier pus de Iohannis. Avem și răspunsul la iresponsabilitatea lor fără margini

D.C. Popescu, imagine dureroasă cu o fetiță la școală: Primarule userist, Radu Mihaiu, te simți bine, în biroul călduț?

Acest articol reprezintă o opinie.