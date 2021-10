Drumul spre anticipate, dejucat? Ce se întâmplă dacă Cioloş îşi depune mandatul. Zegrean: Nu cădeţi în capcană

Totul a plecat de la declaraţia lui Marcel Ciolacu de luni seară.

„Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate! Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru”, a scris, luni seară, pe Fcebook Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Am vrut să aflăm ce se întâmplă dacă Dacian Cioloş nu va reuşi să coalizeze o majoritate şi, astfel, nu va merge în Parlament pentru un vot de învestitură, ci şi-ar depune mandatul, în contextul declanşării alegerilor anticipate.

"Nu va fi luat în considerare. Legea spune să fie două propuneri respinse de Parlament. Deci dacă îşi depune mandatul, nu va fi luat în considerare. Ce vreau să spun eu este să nu cădeţi în capcană, pentru că preşedintele nu este obligat să dizolve Parlamentul după al doilea Guvern picat. Are voie, este îndreptăţit, poate să facă asta, dar nu este obligat să o facă. Poate să facă şi cinci, zece, o mie de propuneri, până ajunge la mine. Este un vers pe dos al lui Eminescu, 'de la Tisa până la Nistru, tot românul a fost ministru'. Nu este obligat să dizolve Parlamentul, să declanşeze anticipate. În plus, în afară de dumnealui, nimeni nu poate să facă asta. Nici dacă şi-ar da demisia Parlamentul, preşedintele nu ar fi obligat să îl dizolve", a declarat Augustin Zegrean pentru DC NEWS.

Întrebat ce s-ar întâmpla în Parlament dacă, în teorie, majoritatea parlamentarilor ar demisiona, Zegrean a spus că "locul lor va fi luat de supleanţi, pentru că s-a candidat pe liste. Şi abia aşteaptă!".

Surse liberale citate de Antena 3 indică faptul că Florin Cîţu ar fi de acord să discute cu Dacian Cioloş miercuri după-amiază, dar a pus şi o condiţie. Şeful PNL vrea ca la discuţie să participe şi liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Informaţia vine la doar câteva ore după ce Florin Cîţu, dar şi alţi lideri liberali, au sugerat faptul că nu vor negocia cu USR pentru formarea unui nou Guvern.