Florin Cîțu, criticat, după ce a spus că A FOST în clubul Colectiv în noaptea tragediei: Ce RUȘINE îmi este!

Sâmbătă, 30 octombrie, s-au împlinit 6 ani de la tragedia din clubul Colectiv, în care și-au pierdut viața 65 de oameni.

În semn de protest, 65 de oameni s-au întins, sâmbătă, pe treptele Palatului de Justiție din București și s-au acoperit cu cearceafuri albe, lângă portretele celor 65 de tineri care au murit în urma incendiului teribil din 2015.

"Îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo"

În acest context, Florin Cîțu a aruncat bomba și a spus că în acea noapte a fost prezent în club.

"Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital.

Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică", a scris Florin Cîțu, ieri, pe pagina sa de Facebook.

Românii, val de mesaje pe pagina lui Florin Cîțu

În urma postării sale, o mulțime de oameni au început să comenteze și să-l critice pe liderul PNL.

- "Cum se face că nu a apărut niciun “prieten”, în ultimii 6 ani, care sa confirme că te-a văzut în acea noapte. Off, lume rea"

- "Ce bine că nu îți amintești de toți cei care au ars în spitale sub guvernarea #echipeinecastigatoare! Tupeu jegos ce poți avea!"

- "Dar de romanii care încă mai trăiesc, care supraviețuiesc, fără medicamente care doar statul le girează, dar ce zici de halul în care ați ajuns sa nu țineți cont de nimic, nici de rezoluția 2361/2021 a Consiliului Europei, nici de deciziile Tibunalului de la Nurenberg din 1947, Conventia de la Ovideo, nici de Constituția Romaniei, de nimic ca să ne distrugeți, sa ne umiliți, sa ne segregati și discriminați, impunând certificatul verde ca o măsură a vaccinării obligatorii care întra în contradicție cu rezoluția 2361 a CE, personal am trăit acest sentiment inuman, de terfelire a demnității și fără legătură cu protecția sănătății publice sa fiu dat afara ca nu dețin acest marcaj din 4 magazine mari de articole de bricolaj din Timișoara, în condițiile în care aveam nevoie de articole sanitare și de încălzire datorita faptului ca am rămas fără apa calda și caldură, cu copil bolnav. Asta în condițiile din punct de vedere al realității protecției sănătății s-a dovedit ca și cei vaccinați contactează boala și devin vectori infecțioși. Va doare fix în dos de romani și le întinați memoria. Ce ziceți de cei arși în spitale, pentru ei când veți comemora? Semnat un tata de copil bolnav, terfelit și umilit de ordinele voastre!"

- "Ce rușine că în șase ani nu a fost finalizat procesul celor vinovați de moartea tragică a atâtor români! Câtă indiferență din partea statului român, care nu s-a îngrijit în acești șase ani ca măcar o secție pentru arși să fie funcțională, dacă nu un spital întreg, cum au promis autoritățile! Așteptăm mai mult decât o lumânare aprinsă, din partea unui fost premier"

- "Trăind acele momente aș fi crezut că veți face lucrurile altfel: din "înaltul" patronaj al Guvernului ar fi trebuit să asigurați stabilitate, încredere și speranță! Din păcate nu ați livrat nimic din cele de mai sus. Din contră, ați ajuns să fiți urât de cea mai mare parte a poporului român. Cel mai urât premier în cei peste 30 de ani de la revoluție! A meritat să fiți pe podium pentru așa ceva? P.S. Am crezut în capacitatea și capabilitatea dumneavoastră! Ce rușine îmi este!"

- "Oi fi aprins tu lumânare, dar n-ai făcut-o din empatie, ci ca sa dea bine la prosti. Dacă o făceai din empatie, nu făceai publica fapta.Cu zi ce trece, cu fiecare gest, fiecare fraza pronunțată, cazi tot mai jos in ochii oamenilor cu un pic de neuroni. Dacă vrei cu adevărat binele acestei tari, fa un gest și renunță la politica. Ești așa de compromis, ca nici toată apa Dunării care va curge in următorii 10 ani nu te va mai spală și reabilita. În privința minciunilor si manipulărilor este la nivelul lui Ponta. Îți doresc din tot sufletul sa ai soarta lui. Cât de idioata am fost, când m-am bucurat ca l-ai înlocuit pe răsuflatul de Orban"

- "Nu ți-e ruşine nici măcar un pic?"

- "E frumos că ai aprins o lumânare. Dar ca să nu mai aprinzi alte lumânări pe viitor, ai putea aloca bani pentru paturi ATI și paturi pentru marii arși la toate spitalele din țară. Doar că tu dai bani la primarii PNL care te-au făcut șef la partid pentru consultanță de zeci de milioane de euro pe care le fac limbricii de la partid. Dar na, e mai ieftin să aprinzi lumânări și să pui poze decât să faci investiții"

- "Ar trebui să vă amintiți în fiecare dimineață de Colectiv, nu doar o dată pe an, când faceți o postare pe Facebook. Poate că așa s-ar schimba ceva în țara asta"