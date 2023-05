Filmul în care apare Johnny Depp a primit ovații vreme de 7 minute la Cannes

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale de Variety îl arată pe Depp vizibil emoționat, în timpul unei ovații de șapte minute pentru filmul său, „Jeanne du Barry”, în care joacă rolul fostului rege al Franței, Ludovic al XV-lea, scrie CNN.

A fost primul proiect de film al actorului de la un proces pentru defăimare intentat împotriva fostei sale soții Amber Heard, vara trecută. Un juriu i-a considerat pe amândoi responsabili pentru defăimare, dar i-a acordat mult mai multe daune lui Depp.

La conferința de presă a filmului de la Cannes, Depp a vorbit despre „șoaptele abstracte” și a spus că „majoritatea a ceea ce ați citit în ultimii patru sau cinci ani... în ceea ce mă privește și viața mea, ceea ce ați citit este fantastic, ficțiune scrisă îngrozitor.”

„Accentul ar trebui să fie pur și simplu pe faptul că este un miracol să faci un film la care îți pasă în primul rând”, a spus el.

Depp a mai spus, potrivit Variety: „Nu mă simt boicotat de Hollywood pentru că nu mă gândesc la Hollywood”.

„Jeanne du Barry” spune povestea Jeannei Bécu, contesa du Barry, care era cunoscută drept Madame du Barry și a fost ultima amantă a regelui Ludovic al XV-lea.

În aprilie, șeful de la Cannes, Thierry Frémaux, a vorbit cu Deadline despre decizia de a deschide festivalul cu filmul în care joacă Depp, numindu-l „un film frumos”.

„Filmul de deschidere trebuie să apară simultan și în cinematografele franceze; nu punem filme de nișă în acel slot, pentru că vrem ca Franța să participe la festival”, a spus Frémaux. „Filmul este un succes, iar Johnny Depp [în rolul lui Louis XV] este magnific în el.”

Cele mai importante filme de la Cannes 2023

Cele mai mari nume ale filmelor internaționale vor fi prezente săptămâna aceasta la Festivalul anual de film de la Cannes.

Harrison Ford, Leonardo DiCaprio și Phoebe Waller-Bridge se vor număra printre vedetele pe care fanii de film vor spera să le zărească pe covorul roșu.

Filmele lui Martin Scorsese, Wes Anderson și Ken Loach vin în premieră la festival, alături de alte zeci de producții.

Poate exista chiar și o apariție a lui Johnny Depp, pentru prima dată pe un covor roșu, de la lungile sale bătălii legale cu fosta soție, Amber Heard.

Deci, care sunt cele cinci filme despre care vorbește toată lumea?

1. Indiana Jones și cadranul destinului

Ultimul film al a lui Harrison Ford în rolul arheologului îndrăzneț Indiana Jones este printre cele mai așteptate din festivalul de film.

Printre colegii săi se numără Phoebe Waller-Bridge din Fleabag, care s-a născut la patru ani după ce primul film din franciză a avut premiera.

Fanii vor fi dornici să vadă rezultatele efectelor speciale de „de-îmbătrânire” de pe chipul lui Ford, în scenele de deschidere, iar munca regizorului James Mangold va fi, de asemenea, analizată.

„Indiana Jones și cadranul destinului” este primul film Indiana Jones care nu va fi regizat de Steven Spielberg - deși marele director are un credit de producător executiv.

"Este un film, cu adevărat, foarte bun cu Indiana Jones. Sunt foarte mândru de ceea ce a făcut Jim cu el", a spus Spielberg pentru Variety.

2. Jeanne du Barry

Lungmetrajul "Jeanne du Barry", realizat de Maiwenn şi care marchează marea revenire a actorului Johnny Depp pe ecrane, va deschide Festivalul de Film de la Cannes pe 16 mai şi va beneficia de o lansare simultană în cinematografele franceze, au anunţat miercuri organizatorii evenimentului.

Depp vorbește franceză în filmul care spune povestea fiicei unei croitorese sărace care a devenit ultima amantă oficială a regelui francez Ludovic al XV-lea.

Personajul principal este interpretat de Maïwenn, actrița franceză mononimă care a scris și regizat filmul.

Maïwenn, însăși, nu se sfiește de controverse. Ea a criticat mișcarea #metoo și într-o emisiune de săptămâna trecută a recunoscut că a scuipat în fața unui jurnalist.

3. Asteroid City

Scarlett Johansson conduce distribuția „regalității” de la Hollywood, care îi include pe Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwatzman, Jeff Goldblum, Margot Robbie și Steve Carell.

Ea joacă rolul unei actrițe enigmatice din anii 1950 - gândiți-vă la Bette Davis - în povestea unui oraș fictiv dintr-un deșert american, unde o convenție pentru tinerii stelelor este perturbată de evenimente care schimbă lumea.

Este un film science fiction? O comedie romantică? Detaliile grele și rapide ale intrigii sunt greu de găsit, dar trailerul sugerează că este un film foarte... Wes Anderson.

Asta face ca premiera sa la Cannes să fie unul dintre cele mai importante bilete din orașul francez, în perioada festivalului.

4. The Old Oak

Ken Loach are o istorie de invidiat la Cannes, câștigând de două ori râvnitul premiu Palm d'Or - pentru „The Wind That Shakes the Barley”, în 2006, și „I, Daniel Blake”, în 2016.

Ar putea câștiga al treilea premiu pentru cel mai bun film la vârsta de 86 de ani?

Cel mai recent proiect al său este The Old Oak, despre ultimul pub rămas în fosta comunitate minieră din County Durham, unde există un aflux de refugiați sirieni.

Loach a spus că a vrut să facă un film care să aibă optimism și să evidențieze dificultățile situației.

Actorii filmului sunt o serie de amatori. Proprietarul de pub TJ Ballantyne este interpretat de pompierul local pensionat, Dave Turner, în timp ce mai mulți refugiați adevărați au fost recrutați pentru a participa.

„Cu adevărat nu am habar ce fac”, a spus Turner pentru BBC Look North anul trecut. "Este terifiant, nu există alt cuvânt care să descrie filmul. Dar pentru că este un Ken Loach și pentru că oamenii din jurul lui te fac să crezi că poți face asta - acesta este motivul pentru care sunt aici."

5. Killers of the Flower Moon

Vestea unui nou film al lui Martin Scorsese stârnește întotdeauna un frison de entuziasm printre iubitorii de cinema.

Combină vestea asta cu apariția în producție a doi dintre colaboratorii săi preferați, Leonardo DiCaprio și Robert De Niro, iar mașina de „hype” intră în exces.

DiCaprio a numit deja filmul „Killers of the Flower Moon” o „capodopera” și chiar și pe paginile de pe rețelele de socializare a premiilor Oscar, entuziasmul înaintea premierei sale la Cannes crește.

Bazat pe o carte a lui David Grann, filmul descrie uciderea în serie a membrilor Națiunii Osage, bogată în petrol, un trib de nativi americani, în Oklahoma din anii 1920.

Cunoscută sub numele de Regatul Terorii, vărsările de sânge au declanșat o investigație majoră a FBI, care îl implică pe J Edgar Hoover.

În ciuda duratei sale de 3 ore și 26 de minute, Scorsese a spus că este conceput pentru a fi văzut în cinematografe. „Acesta este un film pentru marele ecran, după cum veți vedea”, a spus el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News