Filmul ''Bad Boys'' revine! Will Smith şi Martin Lawrence anunţă a patra peliculă - Video

Conform revistei Variety, Studiourile Sony Pictures au confirmat că viitoarea peliculă, care nu are încă un titlu, este în etapa de pre-producţie. Va fi regizată de Adil El Arbi şi Bilall Fallah, iar scenariul va fi semnat de Chris Bremner.

Cei doi cineaşti au regizat Bad Boys for Life în 2020, care i-a adus din nou împreună pe Will Smith şi pe Martin Lawrence la 25 de ani de la producţia originală Bad Boys şi a avut încasări de 426,5 de milioane de dolari global.

Will Smith şi Martin Lawrence au anunţat viitorul film pe reţelele de socializare printr-un videoclip însoţit de mesajul Era şi timpul. Videoclipul îl înfăţişează pe Will Smith conducând înspre locuinţa lui Lawrence.

VIDEO

Will Smith & Martin Lawrence confirmed 'Bad Boys 4' is in pre-production ???????? pic.twitter.com/Pcg98Ou6am