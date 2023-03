Filmările pentru ultimul film al lui Tarantino încep la toamnă

Regizorul american Quentin Tarantino a anunţat miercuri că va filma în toamnă cel de-al zecelea său film, programat să fie ultimul din carieră, informează AFP.



"Am terminat scenariul pentru ceea ce va fi ultimul meu film", a declarat realizatorul peliculelor "Pulp Fiction", "Kill Bill" şi "Inglourious Basterds", intervievat la Paris cu ocazia lansării noului său eseu "Cinema Speculation" (Flammarion) de către delegatul general al Festivalului de la Cannes, Thierry Fremaux.



"Îmi imaginez că îl voi filma probabil în toamnă", a adăugat el, precizând că toate zvonurile despre acest film sunt speculaţii.



Intitulat "The Movie Critic", filmul va fi plasat în 1977, a precizat regizorul. Pelicula "nu este consacrată unei jurnaliste critic de film" şi "nu este un film biografic despre Pauline Kael", critic de film la The New Yorker, decedată în 2001, aşa cum au relatat recent unele mass-media.



Un regizor ale cărui filme abundă de referinţe cinefile, Tarantino, în vârstă de 60 de ani, a adus deja un omagiu cinematografiei americane de la sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 1970 în cel de-al nouălea şi ultimul său film "Once Upon a Time in... Hollywood" (2019).



Regizorul a declarat în repetate rânduri că îşi va termina cariera după ce va realiza zece filme (socotind cele două filme "Kill Bill" drept unul singur), ceea ce alimentează şi mai mult aşteptările fanilor săi cu privire la această viitoare peliculă, scrie Agerpres.

S-a rezolvat scandalul legat de NFT-urile Pulp Fiction

Cineastul american Quentin Tarantino şi studioul Miramax LLC au ajuns la un acord în procesul ce vizează drepturile de autor asupra NFT-urilor ("jetoane nonfungibile) asociate filmului "Pulp Fiction", potrivit unor documente judiciare recente, informează Reuters.



Celebrul regizor premiat cu Oscar şi studioul Miramax, al cărui sediu se află în Los Angeles, intenţionează să depună documentele prin care solicită încheierea procesului în următoarele două săptămâni, potrivit unei depoziţii ce a fost depusă joi la Tribunalul Federal al statului California.



Într-o declaraţie comună, Tarantino şi reprezentanţii studioului hollywoodian au spus că au rezolvat această neînţelegere şi că aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze din nou în viitor, inclusiv în ceea ce priveşte posibile proiecte asociate unor NFT-uri.



Acest proces a reprezentat una dintre primele dispute legate de drepturile de proprietate intelectuală asociate popularelor bunuri digitale cunoscute sub numele de NFT-uri.



Studioul Miramax, care a distribuit acest film legendar din 1994, l-a dat în judecată pe Quentin Tarantino în noiembrie 2021 după ce furnizorul de tehnologie blockchain Secret Network a anunţat că va comercializa mai multe NFT-uri inspirate din "scene needitate din 'Pulp Fiction'".



În acele documente judiciare, reprezentanţii Miramax au afirmat că studioul hollywoodian deţine toate drepturile de autor asociate filmului "Pulp Fiction", cu excepţia unora specifice rezervate lui Tarantino şi care nu ar acoperi domeniul NFT-urilor. Studioul a cerut instanţei americane să blocheze comercializarea acelor produse digitale.



La rândul său, Quentin Tarantino a declarat în iunie 2022 că procesul ar trebui să fie respins de tribunal, pentru că NFT-urile propuse la vânzare se bazează exclusiv pe scenariul său, iar acesta este acoperit de un contract separat pentru drepturi de autor.



NFT-urile vizate de acest proces conţin fragmente scrise de mână din scenariul filmului "Pulp Fiction" şi comentarii ale regizorului Quentin Tarantino, potrivit documentelor judiciare.



Primul NFT - dintr-o serie de şapte - a fost vândut cu 1,1 milioane de dolari în luna ianuarie, a anunţat Secret Network.



Secret Network a anulat după câteva zile următoarele licitaţii dedicate celorlalte şase NFT-uri, invocând motivul unei "volatilităţi extreme a pieţei".

