Festival Jazz în Peștera Ialomiței din Bucegi. Când va avea loc și ce preț are un bilet

În perioada 2-4 iulie 2021, în Peștera Ialomiței, din Munții Bucegi, va avea loc prima ediție a celui mai proaspăt festival de jazz din România, THE JAZZ CAVE FESTIVAL, scrie incomod-media.ro. Accesul se va face în limita locurilor disponibile, cu respectarea regulilor de distanțare socială, în baza biletului de intrare, în valoare de 50 lei/zi.

Vor fi trei zile de concerte, viodeomapping, proiecții de film, o expoziție de artă contemporană dar și acțiuni de responsabilitate socială pentru un turism sustenabil care vor anima platoul Padina-Peștera, prilejuind întâlnirea cu apreciați artiști români și străini”, se precizează într-un comunicat remis Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Festivalul este organizat de Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), iar Complexul Național Muzeal “Curtea Dommnească” Târgoviște este partener cultural încă de la ediția pilot, The Jazz Cave Beginnings, care s-a desfășurat în octombrie 2020.

Festivalul UNTOLD

Și organizatorii UNTOLD au anunțat, zilele acestea, primul val de artiști pentru ediția din acest an a festivalului. Top 3 cei mai buni DJ-i din lume urcă în acest an pe scena principală a festivalului UNTOLD. David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike sunt unii dintre cei mai așteptati artiști și la această ediție, conform unui comunicat de presă.

Galeria starurilor este completată cu alte nume din top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii: Steve Aoki, Alok, Afrojack, dar și de artiști de renume internațional ca și DJ Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi și Martin Solveig. Iubitorii de muzică live îi vor putea asculta în acest an pe The Script, Parov Stelar și pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală UNTOLD.

Cele mai mari nume din industria EDM

A șasea ediție a festivalului UNTOLD va aduce pe scena principală cele mai mari nume din industria EDM, primii trei DJ-i ai lumii, conform clasamentului DJ Mag 2020: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și numărul 1 mondial David Guetta. De la "Crowd Control", "The Hum" la "High On Life" sau "Tremor" până la "Never Be Alone" sau "Titanium", cele mai cunoscute piese de festival vor energiza festivalierii de pe Cluj Arena.

Premieră la UNTOLD 2021. Rapperul american TYGA

Este unul dintre cei mai cool artiști ai noului val, are piese cu care a ajuns în top 10 în chart-urile din toată lumea, este un artist în al cărui palmares apar: Discul de Platină și Discul de Aur pentru vânzări record, un Grammy, a fost recompensat în cadrul MTV Music Awards cu premii la categoriile: Best US Act, Favorite Rap/Hip-Hop Artist, World's Best Male Artist, World's Best Entertainer of the Year. Tyga este unul dintre cei mai urmăriți artiști în mediul online, unde marchează recorduri: clip-ul oficial pentru single-ul "Taste" a fost vizualizat de peste 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 9-12 septembrie 2021.