Emma Răducanu, noi critici din lumea tenisului: Nu ştiu de ce a schimbat antrenorii. Ar trebui să fie atentă

"Nu știu de ce a decis să schimbe antrenorii. Te gândești că, dacă un antrenor a dus-o până la US Open, nu ai spune că are nevoie de un nou antrenor", a declarat John McEnroe, fost mare tenismen american, citat de Digisport.

Americanul o avertizează pe Emma Răducanu ca nu cumva celebritatea "să i se urce la cap", mai ales că ea a semnat contracte de sponsorizare bănoase cu companii precum Dior, Tiffany's, Evian sau British Airways.

"Se spune că totul trebuie să fie cu moderare, indiferent despre ce e vorba. Ar trebui să fie atentă cu treaba asta, pentru că ea are, evident, posibilitatea să facă asta.

Nu spui pur și simplu: 'o să fac totul' Bineînțeles că nu. Echipa ei de management ar face o prostie să-i sugereze asta. Ia-o pas cu pas. Amintește-ți de ce ai aceste oportunități. Pentru că ești o jucătoare mare și pentru că ai câștigat US Open", a spus McEnroe.

Şi Sloane Stephens, învinsă de Răducanu la Australian Open, a criticat-o

”Toată lumea a văzut că după primul punct a scos un strigăt uriaș. S-a jucat cu mine, o jucătoare pe care, privind clasamentul, era normal să o învingă. Și da, a câștigat. Este foarte tânără și are un drum lung în față, așa că va avea parte de multe suișuri și coborâșuri. Cred că are multe de învățat. Vorbeam cu cineva în vestiar și i-am spus că vom fi aici când va cădea.

Nu doar Emma, în general. Este un ciclu și cred că să înveți devreme să te descurci cu aceste suișuri și coborâșuri este cea mai bună modalitate să faci față”, a declarat Sloane Stephens, potrivit Daily Mail.

Ce a spus Emma Răducanu după singura victorie de la Antipozi

"Vreau să le mulțumesc celor care au rămas în tribune, apreciez susținerea lor. Am dat totul pe teren și la fel a făcut și Sloane Stephens. A fost un meci de calitate, mă bucur că am câștigat meciul în fața unei mari campioane.

Știam că vor fi schimburi lungi, că trebuie să muncesc pentru punctele mele și mă bucur că am câștigat. M-am simțit bine, nu am avut erori neforțate. M-am regrupat pentru setul al treilea. Nu cred că scorul reflectă ce s-a jucat. Am făcut un efort în ultimul set. Nu a fost ușor", a spus Răducanu, imediat după meci. VEZI MAI MULTE AICI

