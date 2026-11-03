Dosar de corupție în magistratură: Capii procuraturii din Dobrogea, procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, au fost trimiși în judecată. Acuzațiile care li se aduc

Procurorul Teodor Niță/ Inquam Photos / George Călin

Doi procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și alte două persoane au fost trimiși în judecată într-un dosar de corupție instrumentat de Parchetul General. Unul dintre magistrați, Ștefan Gigi Valentin, este acuzat că ar fi primit aproximativ 110.000 de euro și alte bunuri în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra unor funcționari publici pentru obținerea unor soluții favorabile și facilitarea unor demersuri. Cel de-al doilea procuror, Niță Teodor, este acuzat de mai multe infracțiuni, printre care șantaj, instigare la abuz în serviciu și cercetare abuzivă. Rechizitoriul a fost trimis la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dosar de corupție în magistratură: doi procurori și alte două persoane, trimiși în judecată

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță că procurorul de caz a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată pentru fapte de corupție și alte infracțiuni a patru inculpați:

doi procurori (Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor), suspendați din funcție și aflați în stare de arest preventiv

două persoane, fără calitate specială (LDD și CM), ale căror fapte sunt în legătură directă cu cele reținute în sarcina magistraților.

Procurorul Ștefan Gigi Valentin, acuzat că a primit 110.000 de euro și alte foloase

Procurorul Ștefan Gigi Valentin a fost trimis în judecată pentru trafic de influență în formă continuată, fiind acuzat de patru acte, în acest dosar, după cum arată PÎCCJ:

”În perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, inculpatul, în timp ce se afla în biroul nr. 14 din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit, în mod direct, pentru sine, suma aproximativă de 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la inculpatul LDD. Banii și bunurile au fost primite în schimbul promisiunii că procurorul își va exercita influența asupra unor funcționari publici (procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor sau autorităților publice ori alți funcționari cu atribuții decizionale) pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, inclusiv în cadrul unor dosare penale, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice. În rechizitoriu, s-a reținut faptul că în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, când a primit banii și foloasele menționate anterior, inculpatul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și s-a prevalat de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici”.

Pentru ce a plătit ”LDD” 110.000 de euro și alte bunuri

”Cu privire la inculpatul LDD, persoană fără calitate specială, acesta a fost trimis în judecată pentru cumpărare de influență” anunță procurorii:

”În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut că în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, în timp ce se afla în biroul nr. 14 din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inculpatul a remis suma de aproximativ 110.000 euro și bunuri, procurorului Ștefan Gigi Valentin. Banii și bunurile au fost date în scopul de a-l determina pe magistratul procuror să-și exercite influența, direct sau în mod mediat, asupra unor funcționari, în vederea obținerii următoarelor:

urgentarea demersurilor la nivelul factorilor din conducere din cadrul I.P.J. Constanța privind redobândirea permisului de conducere,

facilitarea unui transfer profesional al unui funcționar public din cadrul unei primării comunale la Curtea de Conturi Constanța,

obținerea unui post în Consiliul de administrație al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) - din subordinea Ministerului Energiei,

obținerea unui tratament preferențial în relațiile cu Ministerul Energiei și compania Distribuție Energie Electrică România S.A.

Alte acuzații pentru procurorul Ștefan Gigi Valentin

Procurorul Ștefan Gigi Valentin mai este acuzat, după cum urmează:

”În perioada martie - 17 aprilie 2026, în calitate de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inculpatul a lăsat să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Constanța, precum și a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Constanța. Totodată, inculpatul Ștefan Gigi Valentin a acceptat primirea unor foloase, precum și promisiunea de bani sau alte foloase din partea inculpatului CM în schimbul promisiunii că îi va determina pe funcționarii din cadrul O.C.P.I. să soluționeze favorabil o lucrare privind demersurile întreprinse cu privire la o construcție edificată cu nerespectarea regulilor în materia autorizării lucrărilor de construcții. De asemenea, inculpatul a promis că îi va determina pe judecătorii din cadrul Curții de Apel Constanța să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu, în sensul soluționării favorabile a unui dosar privind situația unui imobil construit în baza unor autorizații de construire anulate”.

”Cu privire la inculpatul CM, persoană fără calitate specială, acesta a fost trimis în judecată pentru cumpărare de influență.

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada martie - 17 aprilie 2026, inculpatul CM a promis că va oferi bani sau alte foloase inculpatului Ștefan Gigi Valentin, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în schimbul promisiunii că îi va determina pe funcționarii din cadrul O.C.P.I. să soluționeze favorabil o lucrare privind demersurile întreprinse cu privire la o construcție edificată cu nerespectarea regulilor în materia autorizării lucrărilor de construcții, precum și că îi va determina pe judecătorii din cadrul Curții de Apel Constanța să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu, în sensul soluționării favorabile a unui dosar privind situația unui imobil construit în baza unor autorizații de construire anulate” anunță procurorii.

De ce este acuzat procurorul Niță Teodor

”Cu privire la inculpatul, Niță Teodor, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acesta a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu.

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 15 ianuarie 2026, în prezența unui comisar-șef și a unui inspector-șef, inculpatul a exercitat demersuri de influențare a unui locotenent-colonel, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate administrată de către o persoană care îi era apropiată inculpatului Niță Teodor.. Concret, i-a solicitat locotenent-colonelului, desemnat să exercite atribuțiile de șef al Serviciului Inspecția de Prevenire din cadrul I.S.U. „Dobrogea” al județului Constanța, să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri” anunță PÎCCJ.

De asemenea, el a fost trimit în judecată pentru șantaj: ”În calitate de procuror, în contextul instrumentării unui dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța - exploatând premisele temerii reverențiare generate de calitatea deținută și de notorietatea de care se bucura în comunitate, precum și starea de vulnerabilitate determinată de cadrul de interacțiune creat, respectiv de raportul anchetator- anchetat - în perioada 26 ianuarie – 06 mai 2026, inculpatul a realizat o serie de acte tipice deconstrângere morală asupra unei persoane, care ocupa o funcție de conducere în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Practic, prin întreținerea unui climat de presiune psihologică provocat de forma de discurs neprincipial, incompatibil cu rigorile funcției exercitate, de recurența purtării unor discuții sau adresării unor solicitări cu depășirea competențelor legal conferite, ori de alte asemenea manifestări cu caracter vădit intimidant, s-aurmărit dobândirea în mod injust a unui folos patrimonial pentru unii dintre acționarii unei societăți comerciale, folos reprezentat de înregistrarea, cu celeritate și prin eludarea mecanismelor juridice aplicabile, a unor modificări în Registrul comerțului, privind structura acționariatului unei societăți comerciale”.

O altă acuzație care-i este adusă lui Niță Teodor este de uzurpare a funcției.

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt:

”La datele de 5 și 11 aprilie 2023, în timpul serviciului, după dezînvestirea sa prin emiterea rechizitoriului într-un dosar penal și sesizarea instanței de judecată competente (Judecătoria Constanța), inculpatul a conceput și redactat, cu intenție, prin depășirea sferei atribuțiilor conferite de lege pentru exercitarea funcției de procuror învestit cu atribuții de efectuare a urmăririi penale, două solicitări către O.C.P.I. Constanța, pe care le-a prezentat spre a fi semnate de cătreconducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cu privire la administrarea de probe în dosarul penal care se afla în faza de judecată. Totodată, la data de 18 aprilie 2023, inculpatul a conceput și redactat o solicitare către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța (ca unitate de parchet care funcționează pe lângă instanța de judecată competentă material și teritorial cu judecarea cauzei antereferite și din cadrul căreia a fost desemnat procurorul care să participe la ședințele de judecată), pe care a prezentat-o spre a fi semnată de către conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Prin această solicitare s-a cerut ca procurorul de ședință să solicite administrarea probei cu înscrisuri (înscrisurile obținute de la O.C.P.I. Constanța și transmise la aceeași dată la instanța de judecată) și administrarea probei cu expertiză de specialitate topocadastrală, îndeplinirea acestor acte fiind specifică funcției de urmărire penală, cu depășirea sferei atribuțiilor de serviciu prin raportare la actul de dezînvestire. În acest mod, a fost produsă una dintre urmările prevăzute în art. 297 Cod penal, respectiv vătămarea drepturilor ori a intereselor legitime ale Ministerului Public (ca reprezentant al intereselor generale ale societății și ca instituție a statului învestită de Constituție și de Legea de organizare judiciară cu apărarea legalității și a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor), precum și ale unui inculpat, cu privire la acesta din urmă prin afectarea dreptului la un proces echitabil”.

Acuzațiile nu se opresc aici pentru procurorul Niță Teodor

Niță Teodor a fost trimis în judecată pentru cercetare abuzivă.

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt:

”În calitate de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu și având în instrumentare un dosar penal, inculpatul, cu intenție, a ticluit probe nereale prin coordonarea activităților de luare și modificare a conținutului declarațiilor unor martori, în sensul că în cuprinsul declarațiilor au fost consemnate aspecte care nu fuseseră în realitate relatate de martori. De asemenea, ar fi falsificat declarațiile altor martori, prin atestarea unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în condițiile în care conținutul declarațiilor nu provenea din relatările efective ale martorilor în fața organului de urmărire penală, aceștia nefiind audiați în fapt, toate în scopul creării unei situații de fapt neconforme realității.

Astfel, conduita procurorului a compromis legalitatea și loialitatea administrării probelor, ca principii care guvernează desfășurarea procesului penal, afectând posibilitatea aflării adevărului judiciar și derulării echitabile a procesului penal, urmărind producerea unor consecințe juridice defavorabile persoanei cercetate” mai arată comunicarea PÎCCJ.



Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie.