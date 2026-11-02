Zeci de supermarketuri din Belgia, Suedia, Estonia, Luxemburg și Irlanda, atacate de hackeri. Temperaturile în frigidere au crescut la 70 de grade

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Zeci de supermarketuri, din trei state, sunt afectate de un atac al hackerilor, care au crescut temperatura în frigidere și congelatoare, stricând mâncare de sute de mii de euro.

Incidentul a afectat supermarketuri din Belgia, Suedia și Irlanda, unde temperaturile din frigidere și congelatoare au crescut, ducând la alterarea unor produse alimentare în valoare de sute de mii de euro.

Zeci de supermarketuri din Europa au raportat o creștere a temperaturilor în frigidere și congelatoare pe parcursul nopții, ceea ce a stârnit temeri privind un atac informatic, în urma unui incident similar care a afectat Franța în urmă cu câteva săptămâni, scrie Euronews.

Lanțuri de supermarketuri din Belgia, Suedia, Estonia, Luxemburg și Irlanda au fost afectate. Presa belgiană a relatat că temperatura din frigidere a fost setată la 70 de grade Celsius, ceea ce a dus la aruncarea unor produse alimentare în valoare de 100.000 de euro.

În Belgia, ar fi fost afectate aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize Proxy, 15 magazine Carrefour Shop & Go și cinci unități Spar Q8 situate în stații de alimentare, potrivit publicației belgiene Le Soir. De asemenea, grupul de măcelării De Laet en Van Haver a comunicat că frigiderele sale au fost afectate.

Incident IT

”Am identificat un incident IT care afectează sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menține magazinele funcționale”, a declarat pentru Euronews un purtător de cuvânt al Delhaize.

În același timp, Mich Vergauwen, purtător de cuvânt al Carrefour Belgia, a afirmat: „Este un atac cibernetic, nu există niciun alt motiv”, adăugând că „impactul este foarte limitat”.

Se presupune că atacul a fost comis de infractori cibernetici în noaptea de duminică spre luni, provocând o creștere bruscă a temperaturilor în unitățile de refrigerare.

Sunt vizate supermarketuri și din alte țări

Potrivit informațiilor, probleme au apărut și în mai multe magazine ale lanțului suedez de supermarketuri ICA.

13 magazine SuperValu din Irlanda au fost afectate de un presupus atac cibernetic, potrivit unei declarații a proprietarului, grupul Musgrave. În Estonia, a fost vizat un singur supermarket Selver, conform relatărilor din presa locală.

De asemenea, în Luxemburg, lanțul Delhaize și-a suspendat sistemele de plasare a comenzilor, ca măsură de precauție pentru a preveni un incident similar.

Aceste incidente survin după un atac asemănător care a avut loc în Franța în 12 octombrie; atunci, sute de supermarketuri franceze, aparținând lanțurilor Intermarché și Coopérative U, au căzut victime unui atac cibernetic ce a vizat sistemele lor de refrigerare.

Stephan Moelans, directorul executiv al companiei Sabcobel, specializată în instalarea sistemelor de refrigerare, a declarat pentru agenția de știri Belga că atacul din Belgia a implicat exact același mecanism precum cel din Franța.