FNGCIMM sprijină investițiile și lichiditatea companiilor românești într-un context economic dificil. Garanții acordate de peste 1 miliard de lei pentru consolidarea accesului la finanțare

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Rezultatele activității de garantare derulate de FNGCIMM în primele 10 luni ale anului 2026 evidențiază contribuția semnificativă a instituției la menținerea accesului la finanțare pentru companii și persoane fizice, precum și la susținerea fluxurilor de creditare într-un context economic marcat de încetinirea activității economice și creșterea provocărilor de finanțare.

”Depășirea pragului de 1 miliard de lei în garanții acordate, reconfirmă capacitatea FNGCIMM de a răspunde nevoilor economiei reale și de a susține antreprenorii români într-o perioadă în care accesul la finanțare rămâne un element cheie pentru dezvoltarea și competitivitatea mediului de afaceri”, a declarat Cătălin LEONTE, directorul general al FNGCIMM.

În perioada analizată, FNGCIMM a acordat un număr de 1026 de garanții din surse proprii și atrase, în valoare totală de peste 1,017 miliarde de lei, contribuind în mod direct la facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare.

Dintre produsele active din portofoliul FNGCIMM, se remarcă garanția PLAFON, principalul instrument prin care instituția sprijină IMM-urile în accesarea finanțărilor bancare. În primele 10 luni ale anului 2026, FNGCIMM a acordat 371 de garanții în valoare de aproximativ 395 milioane de lei. Garanția poate acoperi până la 80% din valoarea finanțării, cu valori maxime cuprinse între 1,6 milioane de lei și 2,4 milioane de lei, în funcție de bancă.

Un alt instrument important este garanția OPTIMM, prin care FNGCIMM a acordat 274 de garanții în valoare de aproximativ 58,6 milioane lei, oferind IMM-urilor un mecanism rapid și flexibil pentru acoperirea nevoilor curente de lichiditate și finanțarea activității.

Pentru proiectele de investiții de amploare, FNGCIMM a acordat 5 garanții EXPRESE în valoare totală de aproximativ 10,8 milioane de lei, sprijinind implementarea unor proiecte cu impact economic semnificativ.

Totodată, în cadrul programului Femeia Antreprenor, FNGCIMM a acordat 20 de garanții în valoare de peste 3,1 milioane lei, facilitând accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii în care femeile dețin cel puțin 50% din părțile sociale sau acțiunile societății.

În ceea ce privește facilitatea de refinanțare a creditelor accesate prin IMM INVEST PLUS și IMM PLUS, produs care permite companiilor să își optimizeze structura financiară și să își îmbunătățească lichiditatea, FNGCIMM a acordat 68 de garanții în valoare de peste 87 de milioane lei.

De asemenea, pentru susținerea sectorului agricol, în baza fondurilor primite în administrare de la MADR conform OUG nr. 79/2009, FNGCIMM a acordat 214 garanții în valoare de circa 452 milioane de lei, sprijinind fermierii și companiile din agricultură în accesarea finanțărilor pentru investiții și capital de lucru.

Prin instrumentele sale de garantare, FNGCIMM contribuie la menținerea accesului la finanțare pentru companiile viabile, susține lichiditatea în economie, stimulează realizarea investițiilor și atenuează efectele perioadelor de încetinire economică.