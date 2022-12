Doi ani de concediu de acomodare pentru cei care adoptă un copil

Proiectul, iniţiat de parlamentari PNL, susţinut de USR şi minorităţi, reglementează durata concediului de acomodare de care poate beneficia adoptatorul ori soţul acestuia, după caz, şi propune creşterea acestei perioade de la maximum un an, cât este în prezent, la maximum doi ani. "La baza acestei modificări legislative pentru creşterea duratei concediului de acomodare la maximum doi ani stă principiul egalităţii în faţa legii, principiu de rang constituţional conform căruia legea trebuie să ofere şanse egale tuturor cetăţenilor", se arată în expunerea de motive citată de Agerpres.



Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea art.50 alin. (1) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, astfel încât persoanele îndreptăţite să poată beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, potrivit raportului de admitere întocmit de comisia de specialitate.



"Adopţiile trebuie încurajate, pentru că avem zeci de mii de copii instituţionalizaţi în România. Avem ocazia să votăm o iniţiativă foarte bună, care va acorda tratament egal părinţilor care adoptă copii. Momentan, avem undeva la 600 de familii anual", a precizat senatorul USR Irineu Darău. Proiectul a fost transmis Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

De două ori mai mulți copii adoptabili în 2022

Urmare a modificărilor legislative din ultimii ani, numărul de copii adoptabili este de două ori mai mare decât înainte de apariția acestor modificări. În primele trei luni ale anului, au fost adoptați 418 copii aflați în grija statului, cu 100 mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut. În 2021, s-a înregistrat un record absolut în materie de adopții. 1653 de copii și-au găsit familii, cei mai mulți din ultimii 20 de ani. Simplificarea legislației în privința adopției a contribuit, de asemenea, la impulsionarea adopţiilor pe teritoriul României.

