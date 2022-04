Djokovic revine pe terenul de tenis după excluderea de la Australian Open

„Mă simt în continuare motivat să fiu în circuit și să concurez cu jucătorii tineri și să încerc să îi provoc pe cei mai buni jucători din lume pentru cele mai mari titluri", a declarat Djokovic în conferința de presă de dinaintea turneului de la Monte Carlo, citat de site-ul oficial atptour.com.

„Sunt foarte încântat să fiu aici, iar Monaco este casa mea de peste zece ani. Am așteptat cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou în competiție, așa că acesta este cel mai bun loc în care aș putea începe."

Urmează Roland Garros

Sârbul își va începe campania pe zgură împotriva spaniolului Alejandro Davidovich Fokina și speră să poată acumula încredere din rezultatele sale bune pe această suprafață în 2021, când a cucerit titluri la Roland Garros și la Belgrade Open și a avansat până în finală la Internazionali BNL d'Italia.

„Terenul de zgură este suprafața pe care am crescut în Serbia și am jucat mulți ani numai pe această suprafață de fapt. Din punct de vedere istoric, nu a fost suprafața mea cea mai de succes, dar am avut câteva succese mari pe zgură.

Victoria de la Roland Garros de anul trecut este încă proaspătă în memoria mea, așa că încerc să o folosesc ca sursă de inspirație pentru a începe sezonul pe zgură în cel mai bun mod posibil.

Înțeleg că, probabil, nu voi fi în cea mai bună formă la începutul acestei săptămâni. Încă îmi testez motorul, ca să spun așa, și îmi construiesc jocul, așa că va fi nevoie, evident, de ceva timp, de câteva meciuri pentru a intra cu adevărat în ritm și a face jocul competitiv de care am nevoie cu adevărat."

Djokovic sosește la al treilea turneu ATP Masters 1000 al sezonului în calitate de lider mondial, după ce a recâștigat prima poziție pe 21 martie, după ce a pierdut-o temporar în favoarea lui Daniil Medvedev timp de trei săptămâni, începând cu 28 februarie.

Jucătorul în vârstă de 34 de ani, care a atins sferturile de finală la Dubai în februarie, știe că un parcurs bun la Monte Carlo îi va menține poziția de lider.

"A fi numărul 1 mondial este cea mai mare realizare pe care o poți avea în sportul nostru, așa că voi încerca să mențin această poziție cât mai mult posibil", a declarat Djokovic, citat de Mediafax.

