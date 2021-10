Discuția purtată de Simona Halep cu Darren Cahill, înainte ca cei doi să se despartă

Relația profesională dintre Simona Halep și Darren Cahill s-a încheiat luna trecută, după șase ani. Cei doi au întrerupt de comun acord colaborarea.

Darren Cahill i-a spus Simonei Halep că o relație de durată antrenor – jucătoare de tenis nu este sănătoasă: „Ne-am gândit că este momentul potrivit să ne oprim deoarece am avut șase ani împreună. El a spus că, atunci când relația e de o durată prea mare, nu e prea sănătos nici pentru jucător, nici pentru antrenor. Așa că am decis împreună”, a dezvăluit Simona Halep după ce a părăsit turneul de la Indian Wells în turul trei, învinsă de Aliaksandra Sasnovich, scor 5-7, 4-6.

Alături de australianul Darren Cahill, Simona Halep a cucerit primul titlu de Grand Slam al carierei, la Roland Garros 2018, și a ocupat prima poziție a ierarhiei tenisului feminin, în anii 2017 și 2018.

În altă ordine de idei, Simona Halep a declarat că nu prea poate să-i dea sfaturi Emmei Răducanu după ce jucătoarea cu origini românești a câştigat US Open la doar 18 ani. Totuşi, Simona Halep crede că Emma Răducanu ar trebui să fie prudentă după un succes atât de mare.

„Este dificil pentru mine să fac o analiză. În cazul meu, mi-a luat mult timp să câştig primul meu grand slam. Câştigasem alte turnee înainte, dar, desigur, nu erau comparabile cu un grand slam. Deci nu-mi prea pot da mult cu părerea. Din experienţa mea personală, cred că trebuie să fii foarte atent după o victorie atât de mare, deoarece fiind atât de tânără nu ai experienţa aceea de a câştiga titluri mari. În cazul Emmei, este chiar primul titlu al carierei sale. Oricum ar fi, nu veţi şti exact ce simte o jucătoare de această vârstă când câştigă un astfel de turneu", declara Simona Halep pentru We Love Tennis.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep, care a împlinit, pe 27 septembrie, 30 de ani.

Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.