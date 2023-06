Deputatul AUR Titi Stoica, acuzat că a sunat parlamentari PSD noaptea şi i-a înjurat. Laura Vicol: Am fost sunată între 1 şi 3 dimineaţa, de pe număr ascuns

"Aseară, un coleg de-al nostru din Parlament, domnul Ciprian Titi Stoica, un coleg de la AUR, a sunat pe mai mulţi colegi din grupul PSD foarte târziu, după ora unu noaptea, şi a început să ne înjure, să ne ameninţe, să ne adreseze tot felul de injurii. La primul apel l-am atenţionat pe domnul Ciprian Titi Stoica că urmează să-l înregistrez, dar domnul Titi Stoica a continuat. Pentru asta aş vrea să-l somez public că un asemenea comportament şi limbaj nu este demn de un parlamentar. Îl somez public să vină la tribuna Parlamentului să-şi ceară scuze", a afirmat Gheorghe Şoldan, deputat PSD, citat de Agerpres.

Laura Vicol face aceleaşi acuzaţii

"Din momentul în care a ajuns la Comisia Juridică propunerea de sancţionare a celor de la AUR şi până azi noapte inclusiv am fost sunată continuu de acest domn deputat. Sunt mamă de 3 copii, am o vârstă, şi mi se pare anormal şi imoral să se întâmple asta. Aseară, între 1 şi 3 dimineaţă am fost sunată, cu număr ascuns. Coroborat cu tot ce au spus colegii mei, e clar că despre domnul Titi Stoica este vorba. Iniţial m-a sunat de pe numărul dânsului, dar l-am blocat, pentru că refuz să am orice fel de comunicare cu dânsul.

Înţeleg că a transmis deja mesaje prin care cere scuze unor colegi pe care i-a înjurat aseară. La mine nu au ajuns încă acele scuze", a declarat Laura Vicol pentru România TV.

George Simion anunţă că se poate ajunge chiar la excluderea lui Titi Stoica din AUR





"Aici nu suntem de capul nostru. Aici nu sunt doar 465 de parlamentari, avem grupuri parlamentare, suntem responsabili fiecare pentru colegii noştri. Aşa că, din punctul meu de vedere, aşa cum am dat dovadă de intransigenţă de fiecare dată când a fost cazul, vom analiza sancţionarea, suspendarea, mergând până la excluderea colegului nostru. Şi sper ca şi dumneavoastră să faceţi acelaşi lucru. (...) Ieri, printr-un vot majoritar al acestei Camere, aţi permis ca domnul Coarnă şi 5 colegi de-ai mei să vorbească doar 10 secunde în plen, generând nişte frustrări care mai devreme sau mai târziu vor refula, din păcate", a declarat George Simion.

