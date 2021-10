Răzvan Dumitrescu l-a întrebat pe Cătălin Drulă în cât timp se termină Sibiu - Pitești.

"Realist, cred că în 2027 probabil", a spus Cătălin Drulă.

"Wow, enorm. Alții de ce reușesc în doi ani să facă o porțiune de genul?", a continuat Răzvan Dumitrescu.

"Autostrăzi montane, asta e un mit. Autostrăzi prin munți, cu tuneluri, cu viaduct, nu le fac nici alții în doi ani. Dacă ați mers în Italia, pe Autostrada Soarelui, a fost construită în 15 ani. Chinezii, pe care-i dă toată lumea exemplu, fac autostradă în Muntenegru și speră să o inaugureze la sfârșitul acestui an, din 2017, deci cam 5 - 6 ani de execuție... Știți cum e, toată lumea întreabă când va fi gata. Ăsta e finalul, evident, dar pentru mine e mai important când avem un constructor serios care să lucreze la ea. Că dacă a început, va fi și gata!", a continuat Cătălin Drulă.

"Ce înseamnă constructor serios? Există și constructori neserioși? Mai degrabă românesc sau mai degrabă străin?", a mai întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Există constructori neserioși, firme care încearcă să... nu cred că există o diferență între român sau străin. Și-a luat țeapă statul român și cu unii și cu alții. E un domeniu destul de speculativ și există la un moment dat competiție excesivă și încearcă să câștige la un preț mai jos în ideea că lasă că-l mai creștem după și apoi intră în blocaj. S-au mai reglat în ultimii ani, s-a mai curățat piața, dar e important să ai un constructor care are forță", a mai spus Cătălin Drulă, în exclusivitate la DC NEWS și DC NEWS TV, în emisiunea "Ce se întâmplă?".

Vezi mai multe în video:

"Noi încercăm să îl facem (n.r. Guvernul). Domnul Cioloş a primit un mandat de la preşedintele României şi noi îl luăm în serios. Am văzut că se vorbeşte mult despre cacealmale. Eu nu cred că un om de stat şi-ar permite să facă o cacealma în situaţia în care este România acum. Deci consider mandatul unul serios. Nu pot gândi în afara acestui fapt. Încercăm să formăm Guvernul. A avut loc un prim dialog cu partenerii cu care am format coaliţia. Am înţeles că în partea PNL este nevoie de consultări mai serioase în partid înainte de o decizie. Urmează să se continue. Trag nădejde că e vorba de un timp foarte scurt, azi sau mâine, pentru că suntem într-o criză, curge şi termenul constituţional, deci e un pic de grabă. Ţara are nevoie ieri de un Guvern plin", a declarat Cătălin Drulă la DC NEWS TV.