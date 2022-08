Concert Led Zeppelin - How The West Was Won Live 1972, pe Radio DC News

Nu rata, duminică, 7 august 2022, ora 23:59:00: Led Zeppelin - How The West Was Won Live 1972! Doar pe Radio DC News.

Duminică, 7 august 2022, de la ora 23:59:00 sunteți invitați la Led Zeppelin - How The West Was Won Live 1972, pe Radio DC News.

De asemenea, vineri, 5 august 2022, de la ora 23:59:00, sunteți invitați pe Radio DC News la Bon Jovi - One Wild Night Live 1985-2001, iar sâmbătă, 6 august 2022, de la ora 23:59:00, sunteți invitați la The Cure - Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London.

Led Zeppelin a fost o formație de muzică rock din Marea Britanie, care este considerată unul dintre cele mai cunoscute, respectate, inovatoare și inspirante grupuri muzicale ale secolului 20. De-a lungul timpului a abordat diverse stiluri pornind de la muzica rock, excelând în crearea de piese memorabile în toate aceste stiluri, blues rock, hard rock, rock progresiv, heavy metal, folk rock, dar încorporând adesea în multe din cântecele lor porțiuni muzicale dintre cele mai diferite genuri ale muzicii universale.

Nu ratați concertele de pe RADIO DCNEWS!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News