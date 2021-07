Comisia Europeană îl contrazice pe Cioloş cu PNRR-ul Ungariei

”Commission suspends the approval of Orbán’s recovery plan. Good.



@RenewEurope asked for this last week. Why? Because today we have no guarantees the money will go to honest and deserving Hungarians — and not just Orbán’s cronies.



See the three guarantees we demanded of Orbán.” a scris Dacian Cioloș pe Twitter.

Varianta tradusă: ”Comisia suspendă aprobarea planului de redresare al lui Orban. (n.r. Viktor Orban, Ungaria). Bine. @RenewEurope (grupul condus de Dacian Cioloș în PE, n.r.) a întrebat despre asta săptămâna trecută. De ce? Pentru că astăzi nu avem nicio garanție că bani vor merge către ungurii cinstiți- și nu vor merge doar la prietenii lui Orban. Iată cele trei garanții pe care i le-am cerut lui Orban”.

Dacian Cioloș a publicat documentul pe Twitter.

Comisia îl contrazice

Dana Spinant, purtătorul de cuvânt al Comisiei spune că „Comisia Europeană încă analizează planul Ungariei, analiza nu este încă finalizată”, conform Digi24.

Ministrul Justiţiei din Ungaria, punct de vedere clar

Ministrul de Justiție din Ungaria, Judit Varga, a reacționat pe Twitter la informațiilor potrivit cărora Comisia Europeană ar fi suspendat aprobarea planului de redresare al Ungariei.

"Să fim clari: Bruxelles-ul nu a respins planul de redresare al Ungariei! Rămânem deschiși pentru un dialog constructiv cu Comisia Europeană", a transmis Varga pe Twitter.

Chirieac, ipoteză despre coaliţia de guvernare

"S-ar putea ca atitudinea UDMR faţă de coaliţia actuală să se schimbe fundamental. Probabil vom vedea tot felul de lucruri. România e departe de a fi un stat de drept. Nu cred că Dacian Cioloş trebuia să suspende acest PNRR. În cazul României nu se pune problema, că pe al nostru nici nu l-au aprobat. Dar ungurii şi-au făcut treaba, urmau să primească banii, 15 la sută avans care însemnau miliarde bune de euro. Noi nu am fost în stare graţie dlui Ghinea, ministrul dlui Cioloş. În schimb, Ungaria îşi făcuse temele şi acum a fost pusă la colţ. Să nu uităm un lucru: când în 2018, parlamentarii PNL, cu excepţia lui Cristian Buşoi, au votat împotriva României la Bruxelles, cei care au votat în favoarea României au fost parlamentarii ungari şi polonezi. Acela a fost un moment istoric în PE. Că poporul român nu a sancţionat PNL la următoarele alegeri, a fost alegerea poporului. Dar să te bagi acum să suspenzi PNRR-ul Ungariei, făcând rău nu conducerii de la Budapesta, că Orban mai are după ce bea apă, ci poporului ungar care aşteaptă un pic de bunăstare după atâta molimă, este un lucru care nu se face. Nu serveşte intereselor României, indiferent cum am privi" a conchis Bogdan Chirieac.

