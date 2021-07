Cioloș anunță SUSPENDAREA PNRR-ului Ungariei: ”Bine”. Legătura cu Kovesi

”Commission suspends the approval of Orbán’s recovery plan. Good.



@RenewEurope asked for this last week. Why? Because today we have no guarantees the money will go to honest and deserving Hungarians — and not just Orbán’s cronies.



See the three guarantees we demanded of Orbán.” a scris Dacian Cioloș pe Twitter.

Varianta tradusă: ”Comisia suspendă aprobarea planului de redresare al lui Orban. (n.r. Viktor Orban, Ungaria). Bine. @RenewEurope (grupul condus de Dacian Cioloș în PE, n.r.) a întrebat despre asta săptămâna trecută. De ce? Pentru că astăzi nu avem nicio garanție că bani vor merge către ungurii cinstiți- și nu vor merge doar la prietenii lui Orban. Iată cele trei garanții pe care i le-am cerut lui Orban”.

Dacian Cioloș a publicat documentul pe Twitter.

În scrisoarea adresată Comisiei Europene, se arată că Ungaria urma să primească până la 7 miliarde de euro, însă, totuși, Comisia Europeană nu ar fi avut mijloacele pentru că a se asigura că banii nu ajung în buzunarele ”greșite”. ”Și, după cum bine știți, regimul Orban (n.r. Viktor Orban) nu recunoaște jurisdicția Parchetului European (EPPO, condus de Kovesi n.r.)” se arată în scrisoare. În același timp, Dacian Cioloș acuză că frauda în Ungaria este endemică și sistemică (citând CE), amintind că în 2020 serviciile CE au găsit că sistemul anti-corupție din Ungaria este inadecvat.

Prin urmare, președinta CE este îndemnată să nu accepte planul de redresare al Ungariei, fără trei condiții, menționate în scrisoare: accesul OLAF la lista finală a beneficiarilor fondurilor alocate, adoptatea de legi care să asigure că cei găsiți cu nereguli financiare sau conflicte de interese de către OLAF vor fi eliminați de le lista celor care vor primi fonduri și contracte, abrogarea sau revizuirea legilor interne care împiedică organizațiile societății civile și jurnaliștii de investigație să acceseze informații publice.