Claudiu Năsui (USR): ”În sfârșit PSD și PNL au început să-și dea seama că impozitarea în România este foarte mare”

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, susține că reducerea CAS cu 5%, pe care a anunțat-o Florin Cîțu, ca una dintre măsurile de combatere a inflației, este echivalentă cu Zero Taxe pe primii 800 de lei pentru fiecare angajat român.

”În sfârșit PSD și PNL au început să-și dea seama că impozitarea în România este foarte mare. Nu mai zic de când le zicem noi asta, nu asta contează. Contează să reușim să reducem povara fiscală pe muncă. Nu de alta, dar România este campioană la impozitarea muncii, mai ales pe salariile mici. Asta cauzează sărăcie și gonește românii în alte țări care nu le taxează munca așa de rău”, a scris Năsui pe contul său de socializare.

Acesta a făcut și un calcul, potrivit căruia reducerea cu 5% a contribuțiilor angajaților înseamnă, pentru buget, echivalentul a Zero Taxe pe primii 800 de lei. ”Asta, atenție, pentru fiecare român care muncește în această țară. Care e diferența dacă o facem pe una sau pe alta? Pentru bugetul de stat e la fel. Costul e același. Diferența este pentru români. Pentru un român care muncește pe salariul minim, o reducere a CAS-ului cu 5% înseamnă doar 127 de lei în plus pe lună la salariu. Pe când pentru un salariu mare, să zicem salariul lui Klaus Iohannis, aceeași reducere ar însemna 1.530 de lei în plus pe lună. De 12 ori mai mult”, a mai scris Năsui.

USR va vota reducerea CAS-ului

Mai mult, fostul ministru al Economiei a afirmat că măsura anunțată de USR, ar permite ca toți românii, indiferent de salariu, să primească aproximativ 330 de lei în plus. ”Ca să fie clar, nu ne împotrivim niciunei scăderi a impozitării în România. Dacă nu avem voturile în parlament pentru zero taxe pe primii 800 de lei, dar le avem pentru reducerea CAS-ului cu 5%, vom vota reducerea CAS-ului cu 5%. Asta în cazul în care nu e o minciună spusă de PNL”, a mai scris Năsui, care se întreabă, retoric, care este probabilitatea ca președintele Partidului Național Liberal să mintă pe Facebook.

