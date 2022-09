Clasament WTA. Urcări pentru Irina Begu, Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian. Pe ce loc e Simona Halep

Irina Begu, Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian au înregistrat urcări în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. De menționat că Irina Begu a urcat 11 locuri. În Top 100 se mai află şi Elena Gabriela Ruse, care a urcat de pe 96 pe 94.

Primele poziţii ale clasamentului:

Iga Swiatek – 10365 puncte

Ons Jabeur - 5090 puncte

Anett Kontaveit – 4300 puncte

Paula Badosa - 3.980 puncte.

Simona Halep nu mai joacă în 2022

Amintim că jucătoarea de tenis Simona Halep a anunţat că nu va mai juca în acest an. Simona Halep a spus că la US Open a fost extenuată mental şi, deoarece avea de ani probleme cu respiraţia, a decis să se opereze. „Nu am putut face asta mai devreme, deoarece tenisul era prioritatea mea şi nu am găsit timpul necesar şi lunile necesare pentru recuperare. Dar am simţit că este momentul să fac ceva pentru mine ca om. De aceea am făcut şi partea estetică, mai ales că nu mi-a plăcut niciodată nasul meu. Am făcut şi partea funcţională dar şi cea estetică, sunt sigură că mulţi mă înţelegeţi”, a transmis Simona Halep.

„Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndepinit”, a scris Simona Halep pe Instagram.

De asemenea, Simona Halep a mai precizat că are încredere în antrenorul ei sută la sută şi de aceea a decis să facă schimbări în echipa sa.

Mesajul Simonei Halep, după anunţul lui Federer de retragere

Simona Halep a transmis un mesaj după ce Roger Federer a anunţat că se retrage din activitatea sportivă.

„Nu va mai exista alt Roger şi sunt recunoscătoare pentru că am avut şansa de a juca în aceeaşi eră cu el”, a transmis Simona Halep.

Roger Federer (41 de ani) a anunțat că se retrage după Laver Cup, turneu care dispută la Londra, în perioada 23-25 septembrie.

„Pentru familia mea din tenis și nu numai, dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului: prietenii mei, adversarii mei și, mai presus de toate, fanii care dau viață acestui sport. Astăzi, vreau să împărtășesc câteva vești cu voi toți. După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul său pentru mine în ultima vreme a fost clar. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este timpul să pun capăt carierei mele competiționale.

Laver Cup de săptămâna viitoare de la Londra va fi ultimul meu eveniment ATP. Voi mai juca tenis în viitor, desigur, dar nu la Grand Slamuri sau în circuit. Este o decizie dulce-amară, pentru că îmi va lipsi tot ce mi-a oferit acest circuit. Dar, în același timp, există atât de multe lucruri de sărbătorit.

Mă consider unul dintre cei mai norocoși oameni de pe pământ. Am primit un talent special pentru a juca tenis și am făcut-o la un nivel pe care nu mi l-am imaginat niciodată, pentru mult mai mult timp decât am crezut vreodată că este posibil”, este mesajul lui Federer.

