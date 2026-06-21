Ciucu: Dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putință, care-i faza cu sistemul

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Ciprian Ciucu a luat cuvântul la Congresul PNL.

Primarul Ciprian Ciucu a susținut un discurs cu accente puternice la Congresul PNL de duminică, în care a vorbit despre presiunile exercitate asupra partidului, despre ceea ce a numit „sistemul” și despre propriul dosar aflat în atenția procurorilor.

Ciprian Ciucu a vorbit pe larg despre ceea ce a numit „sistemul”, despre care a spus că nu participă direct în alegeri, dar influențează deciziile politice și administrative.

În discursul său, Ciprian Ciucu a făcut referire și la dosarul care îl vizează. El a zis că experiența l-a determinat să înțeleagă mai bine mecanismele despre care vorbește.

„Dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putință”, a declarat liberalul.

De asemenea, Ciprian Ciucu a zis că a câștigat alegerile din București „împotriva voinței sistemului” și a acuzat existența unor acțiuni concertate împotriva sa.

„M-am bătut cu PSD-ul, cu USR-ul, cu AUR și cu televiziunea lor, m-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Acum pot să o spun sus și tare: ne-au trădat, au băgat bani mulți în contracampania mea”, a afirmat acesta.

Ciprian Ciucu - discurs în cadrul Congresului PNL, 21.06.2026:



• Vă mulțumesc, dragi colegi! Sunt emoționat



• Mi-aș fi dorit să pot ține astăzi un alt discurs decât cel care îl voi ține. Dar am ales să vă spun lucrurile așa cum le văd eu.



• Partidul nostru, în 2024, după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni, și-a adus în conducere unul din cei mai buni lideri pe care îi aveam recunoscuți în țară, care ne-a adus partidul cel puțin două, trei, cinci procente.



• nu putem spune exact, dar cu siguranță l-a crescut și nu l-a făcut să fie al doilea partid pe scena de centru-dreapta, ci să fie în continuare primul partid așa micuț cum e el.



• În aceste condiții, cu 10% în Senat, 14 în Cameră și 15 la redistribuire, am decis să ne asumăm împreună atunci parcursul corect al României.



• Și am făcut-o după aceea, când alții au fugit de răspunderea guvernării.



• Tot noi, prin președintele nostru, Ilie Bolojan, ne-am asumat răspunderea guvernării, spunându-le oamenilor adevărul, spunându-le așa cum stau lucrurile, fără ca să le mai luăm fața și ochii cu promisiuni deșarte.



• Și am guvernat cu Ilie Bolojan, așa cum ne-am priceput noi.



• Dar oamenii să știți că au apreciat, au apreciat sinceritatea, au apreciat faptul că n-am mai fost minciuni, n-am mai fost mințiți.



• Au apreciat abnegația cu care, chiar dacă în fiecare zi era tocat de mass-media și la televiziuni, Ilie Bolojan s-a ținut de programul de guvernare.



• Și țin minte cum, de câte ori ne spunea lăsați-i în pace, e nevoie de ei ca să trecem și acest proiect, și acest proiect, și acest proiect.



• Și până la urmă a reușit, a reușit să echilibreze țara din punct de vedere bugetar.



• Dar acel moment, în timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții compotau inclusiv din interiorul partidului nostru, completau cu cei care au devenit în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri.



• Și atunci stau și eu să mă întreb cum am ajuns noi aici?Ar trebui să ne întrebăm cu toții.



• Este un Congres poate, care ar fi trebuit să aibă loc mai devreme sau este un Congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL.



• Este un Congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul.



• Partidul nostru își regăsise independența, iar acest lucru pentru ei nu era inacceptabil și trebuie iarăși să fie adus la ordine.



• PSD este deja la ordin, așa poate cum a fost și partidul nostru până în urmă cu nu foarte mult timp.



• De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Ca să fie foarte clar.



• De aceea au ales să atace PNL și nu PSD.



• Deci, de șase luni de zile partidul nostru este sub asalt și în ultimele două luni de zile este și mai mult sub asalt.



• Din păcate, trebuie să o spun, că în țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului.



• În țara noastră nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră, nu toate partidele își aparțin.



• Ce este sistemul? Greu de definit.



• Inițial nu știu dacă există sau dacă nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putință.



• Dar știți care e treaba cu sistemul?



• Sistemul nu participă niciodată în alegeri, adică nu candidează, dar participă.



• Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite, alții vor plăti, populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul.



• Noi plecăm mai devreme sau mai târziu.



• Noi, politicienii, avem un timp limitat în pozițiile noastre publice, dar sistemul este etern în gradele și funcțiile lor care rămân și după noi.



• Și sunt mai puternici pentru că au timp, au timp să își creeze rețele de putere, de relații, de privilegii la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni, pentru că au timp și au resurse.



• Sunt oameni foarte, foarte bogați, cu multe resurse în mass-media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în listele noastre publice și niciodată nu dau seamă față de nimic.



• Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, pot să scape, să nu se întâmple nimic.



• M-am întrebat și eu zilele acestea ce a fost mai înainte, a fost oul sau a fost găina?



• Adică, dacă sistemul se infiltrează în partide sau dacă oamenii din partide, noi, politicienii, apelăm la sistem pentru a coabita cu el și pentru a-l ajuta din pozițiile politice pe care le ocupăm să își pună oamenii în poziții, în alte poziții de care, în comun să beneficieze perioadă lungă de timp.



• De ce spun asta?



• Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului.



• Am fost puțini, foarte puțini împotriva tuturor.



• Ne-am bătut cu PSD-ul, ne-am bătut și cu USR-ul.



• Salut pe toată lumea, pe Radu Mihaiu și tare mă bucur că sunteți astăzi aici.



• M-am bătut cu AUR și cu televiziunea lor, m-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL.



• Acum pot să o spun sus și tare și pot să spun liber, ne-au trădat, au băgat bani mulți în contra campania mea și o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea.



• Acesta este adevărul.



• Și mai spun ceva, aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i facă față. Și o să vin cu detalii.



• Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.



• Dar să știți ceva, dacă România va redeveni o democrație liberală sau dacă va fi un stat din ce în ce mai securist cu noi toți, depinde dacă România va merge mai departe.



• Și de Partidul Național Liberal depinde stabilizarea și modernizarea pe termen lung a țării noastre.



• Nu vă lăsați descurajați, pentru că eu nu mă las descurajat.



• Aveți un obiectiv național în față și trebuie să vă bateți pentru el.



• Să avem o țară democratică, o țară liberă, o țară în care politicienii aleși să conteze și deciziile, nu sistemul.



• Dragii mei, fiți deschiși cu noii noștri colegi, pentru că toți am fost noi la un moment dat, ca mine, în 2016 eram nou, acum nu mai sunt nou.



• Întotdeauna trebuie să fim deschiși către oameni care au fost liberali și care să pot să vină să ne ajute pentru a recâștiga credibilitatea partidului, pentru că doar cu noi, împreună, cu toții putem reuși.



• Cred că astăzi Partidul Național Liberal și-a regăsit sufletul.



• Vă mulțumesc!”

Ludovic Orban, la Congresul PNL, despre Ciprian Ciucu:



„Dați-mi voie să vă spun un cuvânt de apreciere și de profundă empatie pentru Ciprian Ciucu. Salut gestul remarcabil al unui adevărat om de stat pe care l-a făcut Ciprian Ciucu prin faptul că nu a candidat la acest congres, refuzând să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

Și spune asta un om care a trăit exact aceeași dramă pe care o trăiește astăzi Ciprian Ciucu, pentru că un procuror, înaintea unui congres crucial al Partidului Național Liberal, a considerat de cuviință să transmită un mesaj de amenințare către societate, că oricui i se poate face dosar penal.

Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu. Sunt convins că, pe termen lung, Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat și că îi veți recunoaște deciziile extraordinare pe care le-a luat”, a zis și Ludovic Orban.

Ciprian Ciucu, sub control judiciar



Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Conform unui comunicat al DNA, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În același dosar, au fost plasați sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M. - acuzați de dare de mită și S.I. (om de afaceri), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

Dosarul în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare a pornit de la investigarea unui caz de corupție la Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR).

Conform DNA, miercuri, au fost arestate preventiv două persoane, R.D.M. (cetățean bulgar) - acuzat de dare de mită și N.C.O. (persoană fără calitate specială) - pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

DNA spune că, pe parcursul efectuării instrucției penale în dosarul de corupție de la ONJR, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025), în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu.