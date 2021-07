Cine este Lucian Nicolescu, cel care va fi alături de Horia Tecău la Wimbledon. Al patrulea din LUME

Lucian Nicolescu, în vârstă de 37 de ani, din Alba Iulia este cel care va participa la turneul de tenis de la Wimbledon, cel mai vechi și mai prestigios dintre cele 4 turnee de Mare Șlem. Albaiulianul va fi prezent în calitate de Strength & Conditioning Coach pentru Horia Tecău.

Lucian Nicolescu a împărtășit vestea cu ajutorul unei poze postate în mediul online, în care apar ecusonul său și o minge de tenis, inscripționată cu numele turneului. El studiază constant științe precum fiziologia omului ori teoria și metodologia antrenamentului sportiv, iar în prezent se ocupă cu succes de pregătirea atletică a mai multor sportivi, de la nivel amator până la nivel olimpic, din diferite discipline sportive, scrie ziarulunirea.ro.

Al patrulea specialist din lume care urmează să primească titlul de The Best Strength and Conditioning Coach

Pe baza rezultatelor obținute până acum, aprecierea lui Lucian Nicolescu vine odată cu nominalizarea acestuia la titlul “The Best Strength and Conditioning Coach”, fiind al 4-lea specialist din lume care urmează să primească această distincție din partea “International Strength and Conditioning Institute”.

De câte ori are ocazia, Lucian îi menționează pe cei care și-au lăsat amprenta majoră în viața lui, enumerându-i pe părinții săi, pe mentorul său, prof. Carlo Buzzichelli, pe îndrumătorul său din școala doctorală, prof. dr. univ. Pierre Joseph de Hillerin dar, mai ales, pe soția sa Nicoleta Nicolescu, care este de asemenea un specialist de succes.

Supărare în tenis

În prezent, în tenis, este o controversă, din cauză că nicio sportivă nu reprezintă România la Jocurile Olimpice. ”Să reprezinți țara la acest nivel e o chestiune de patriotism” consideră ministrul Sporturilor, după ce a afirmat că a fost ”un duș” rece pentru el retragerea jucătoarelor românce. Cozmin Gușă consideră că și Ion Țiriac a avut o intervenție în acest scandal și afirmă că ”Asta cu Olimpiada şi cu drapelul este ceva sfânt şi îi reamintesc lui Ion Ţiriac că este preşedintele fondator al COSR, iar refuzul lui de a trimite sportivi la Olimpiadă, deşi sunt calificaţi, îl declasifică din categoria de suporter al sportului românesc.”. Vezi mai mult aici