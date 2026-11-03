CEO-ul unei companii AI avertizează: "Europa se confruntă cu o capcană totală". Planul Berlinului

Europa riscă să cadă într-o "capcană totală" dacă se concentrează pe inteligența artificială industrială, lăsând în același timp modelele de ultimă generație în seama Statelor Unite și a Chinei, spune Arthur Mensch, directorul general al Mistral.

În marja Summitului Digital de la Berlin, Arthur Mensch a afirmat că Europa trebuie să-și construiască propria capacitate de calcul și propriile modele avansate de inteligență artificială pentru a-și asigura securitatea. El a adăugat că Europa nu poate presupune că va avea întotdeauna acces la cele mai puternice modele străine, subliniind riscul ca SUA și China să impună controale privind exportul, în domeniul AI.

"Ideea că putem construi ceva semnificativ fără a deține fundamentul acestuia, adică modelele de raționament, creierele care pot opera fabricile, care pot ajuta la proiectarea unor sisteme mai bune… este, cred eu, o capcană completă. Și avem norocul ca oamenii să-și dea seama de acest lucru acum, că aceasta nu este o cale viabilă", a spus el, potrivit Politico.

Planul Germaniei

În ultimele săptămâni, Mensch s-a impus ca una dintre vocile principale care se opun tendinței liderilor europeni de a renunța la dezvoltarea de modele de inteligență artificială de ultimă generație. În septembrie, liderii de vârf ai UE au susținut dezvoltarea de aplicații pe baza modelelor străine pentru a profita de avantajele acestora, în loc să urmărească modelele de ultimă generație.

Declarațiile sale au venit în contextul în care guvernul german a prezentat luni planurile de a transforma Germania într-o "națiune suverană în domeniul AI” până în 2030. Deși inteligența artificială industrială reprezintă unul dintre principalele obiective ale strategiei. Aceasta prevede, de asemenea, ca Germania să contribuie la înființarea a cel puțin trei laboratoare europene de AI de vârf până la acea dată.

Mensch a salutat ambiția Germaniei, dar a avertizat că această provocare nu poate fi abordată doar la nivel național. "Nu există o strategie națională privind AI. Este nevoie de o strategie europeană”, a afirmat el.

Problema Europei nu este lipsa de talente, a susținut el, ci o "problemă de bilanț": continentul are nevoie de capital și de putere de calcul pentru a antrena modele sofisticate și a construi companii capabile să concureze la scară largă.

Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene vor avea prima lor discuție dedicată inteligenței artificiale săptămâna viitoare, în cadrul unei reuniuni informale la Dublin.

Modelele chinezești, mai ieftine

Mistral mizează puternic pe IA industrială. Mensch a menționat parteneriatele companiei sale cu Airbus și ASML și a afirmat că sectorul manufacturier reprezintă cea mai mare piață a companiei franceze, cu aplicații care variază de la proiectarea aeronavelor până la reducerea timpilor de nefuncționare a utilajelor.

Însă aplicațiile industriale nu pot asigura independența tehnologică a Europei dacă alții controlează modelele și infrastructura de calcul care stau la baza acestora, a spus Mensch.

Crearea unor alternative europene ridică însă o altă provocare: convingerea clienților să le utilizeze atunci când modelele chinezești, mai ieftine, pot egala sau depăși performanțele rivalilor europeni.

Această tensiune a ieșit deja la iveală în cazul Mistral. Motorul de căutare german Ecosia a încetat să mai utilizeze modelele sale după ce a ajuns la concluzia că acestea nu îi satisfăceau nevoile. Directorul său general a declarat că trecerea la modelele chinezești a redus costurile la jumătate, îmbunătățind în același timp performanța generală.

Întrebat dacă se poate aștepta ca firmele să facă compromisuri în privința prețului sau a performanței în numele suveranității, Mensch a respins această premisă: "Nu există un compromis între competitivitate, calitate și suveranitate.”