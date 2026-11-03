Alegeri SUA: De unde urmărește Donald Trump ziua electorală

Președintele american Donald Trump/ Sursa foto: Agerpres

Donald Trump trece printr-un test important, marți, la jumătatea celui de-al doilea mandat în fruntea Statelor Unite ale Americii.

Preşedintele american Donald Trump va rămâne marţi la Casa Albă, în timpul alegerilor de la jumătatea mandatului, în care este în joc majoritatea republicană din Congres, informează EFE.

Conform programului oficial al preşedintelui, publicat luni, Trump va organiza un eveniment privat la reşedinţa prezidenţială pentru a urmări rezultatele alegerilor, începând cu ora 19:00, ora locală (00:00 GMT, 02:00 ora României, miercuri).

Trump rămâne la Casa Albă în ziua alegerilor

Pe parcursul zilei, preşedintele va rămâne la Casa Albă, având programate mai multe întâlniri private, între care una cu ambasadorul SUA în Portugalia şi prieten personal al preşedintelui, John Arrigo.

Trump şi Prima Doamnă, Melania Trump, înregistraţi oficial ca alegători în statul Florida, au votat anticipat la 24 octombrie în comitatul Palm Beach.

Alegerile sunt interpretate ca un fel de referendum privind performanţa lui Trump, pe fondul nemulţumirii în creştere faţă de inflaţie, preţurile la benzină şi războiul nepopular din Iran.

Ce arată sondajele

Ultimele sondaje publicate înainte de vot indică o victorie clară a democraţilor în Camera Reprezentanţilor şi un avantaj al partidului în suficiente state pentru a smulge şi controlul Senatului de la republicani.

Potrivit unei cercetări Ipsos desfășurate în perioada 29 octombrie-2 noiembrie privind intenția de vot pentru Congres, 52% dintre alegătorii probabili afirmă că ar vota cu candidatul democrat din circumscripția lor sau că înclină spre acesta, comparativ cu 44% care spun că ar vota cu candidatul republican sau că înclină spre acesta.

De asemenea, sondajul indică faptul că rata de aprobare a președintelui Donald Trump este de 32%.

Un alt sondaj AtlasIntel, realizat între 28 octombrie-1 noiembrie, arată că 55,5% dintre americani ar vota pentru democrați, în timp ce 41,4% ar opta pentru republicani. 2,3% dintre respondenți au spus că nu știu, iar 0,8% nu votează la aceste alegeri.

Trump şi-a încheiat campania luni cu un discurs lângă piscina reflectorizantă de la Lincoln Memorial din Washington, unde a apărat proiectele de renovare urbană pe care le-a susţinut în capitala federală şi a avertizat că democraţii sunt „radicali şi periculoşi”.

În ultima lună, preşedintele american a întreprins un turneu intens, cu mitinguri aproape zilnice în statele tradiţional republicane, unde sondajele îi favorizează pe democraţi, cu scopul de a-şi mobiliza baza electorală, potrivit Agerpres.