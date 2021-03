Cele mai aşteptate filme ale anului 2021, de la Top Gun la Dune

1. Top Gun - Maverick

Maverick este un film de acțiune american regizat de Joseph Kosinski dintr-un scenariu de Ehren Kruger, Eric Warren Singer și Christopher McQuarrie și o poveste de Peter Craig și Justin Marks. Tom Cruise își reia rolul cu care a făcut istorie și își pune la bătaie experiența proprie de pilot acumulată de-a lungul numeroaselor cascadorii pe care le-a executat singur.

2. Marry Me

Marry Me, comedie romantică, regizată de Kat Coiro, dintr-un scenariu de John Rogers, Tami Sagher și Harper Dill, bazată pe romanul grafic cu același nume de Bobby Crosby. În film joacă Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau, Chloe Coleman și Maluma. Kat și Bastian, super-staruri ale muzicii pop, decid să se căsătorească în fața unei armate de fani. Dar Kat află, cu câteva clipe înainte să-și rostească jurământul, că bărbatul i-a fost necredincios, așa că decide, pe loc, să se căsătorească cu Charlie, un tip ales din public la întâmplare.

3. The Beatles: Get Back

Viața și cariera membrilor trupei The Beatles a ajuns subiectul documentarului cu același nume care va fi lansat în august 2021. Este regizat de Peter Jackson care acoperă realizarea albumului Let It Be din 1970 al Beatles, care avea titlul de lucru Get Back. Filmul trage dintr-un material capturat inițial pentru documentarul din 1970 al regizorului Michael Lindsay-Hogg.

4. Dune

Dune este filmul al cărui scenariu are la bază povestea marelui roman scris de Frank Herbert în 1965. Timothée Chalamet este capul de afiș al acestei producții a cărei dată de lansare a fost inițial 18 decembrie 2020. Premiera a fost amânată pentru 1 octombrie 2021, scrie romaniatv.net.

5. Elvis

”Elvis” este drama biografică a lui Baz Luhrmann despre viața și cariera lui Elvis Presley. Filmul îi are în rolurile principale pe Tom Hanks, care îl interpretează pe managerul lui Elvis, iar Austin Butler intră în pielea regelui rock’n’roll-ului.