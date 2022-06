Cazuri de COVID-19 la Wimbledon. "Chiar dacă eşti puţin răcit, joci pe tabloul principal pentru 50.000 lire"

“Am fost testat pozitiv la COVID-19. Din fericire, simptomele nu sunt foarte grave, dar cred că este cea mai bună decizie să mă retrag. Vă mulțumesc pentru susținere. Sper să revin aici”, a scris Roberto Bautista Agut pe Twitter.

Britanicul Liam Broady (locul 132 ATP) este de părere că mulți jucători evită să se testeze, chiar dacă au simptomele unei răceli, pentru a nu risca să fie eliminați din turneu.

“Chiar dacă ești puțin răcit, joci pe tabloul principal la Wimbledon pentru cel puțin 50.000 de lire sterline. Nu știu câți jucători sunt dispuși să ia decizia onorabilă de a se testa, cu riscul de a părăsi competiția”, a spus Broady, citat de Digisport.

La Roland Garros ar fi jucat şi sportivi cu COVID-19. Acuzaţii incredibile

Cea care lansează aceste acuzaţii este franţuzoaica Alize Cornet, care crede că au fost chiar şi sportivi care aveau COVID-19 la momentul meciurilor.

*Cred că, la un moment dat, toţi am avut această gripă (n.r. – cuvântul folosit de Cornet pentru a descrie COVID-19). La Roland Garros, da, cred că au fost câteva cazuri. Dar am avut o înţelegere tacită între noi (n.r. între jucătoare). Nimeni nu voia să facă teste pentru a da de necazuri. După aceea, vedeam că unele fete poartă masca, poate pentru că ştiau (n.r. – că au COVID-19) şi nu voiau să transmită boala", a declarat Alize Cornet, citată de Adevărul.

Harmony Tan, sportiva care a bătut-o pe Serena Williams, s-a retras de la Wimbledon: Dacă eşti distrusă după un meci de trei ore, nu ai ce căuta...

Harmony Tan, tenismena care a eliminat-o pe Serena Williams de la WImbledon, s-a retras din competiţia de dublu a turneului londonez.

Acum, partenera de dublu a răbufnit.

”Din păcate, partenera mea de dublu, Harmony Tan, s-a retras de la dublu astăzi. Tocmai mi-a trimis un mesaj în această dimineață. Sunt foarte supărată, dezamăgită și foarte nervoasă că nu pot juca. În plus, nu e corect față de mine, nu meritam asta.

Ea m-a întrebat înainte de meci dacă vreau să jucăm dublu și am acceptat, nu eu am întrebat-o, ea mi-a propus! Dacă ești 'distrusă' după un meci de trei ore jucat cu o zi înainte, n-ai ce căuta în circuitul profesionist. Asta e opinia mea”, a scris Tamara Korpatsch, pe Instagram.

Tan urmează să joace împotriva Sarei Sorribes Tormo în turul II de la Wimbledon. Rămâne de văzut ce decizie va lua.

S-a explicat de ce Serena Williams poartă doi plasturi negri pe faţă

Serena Williams a revenit pe terenul de tenis, însă plasturii pe care îi poartă pe faţă i-au lăsat pe toţi cu semne de întrebare.

A venit acum şi explicaţia. Potrivit The Times, această apariție unică se datorează unei probleme de lungă durată cu sinusurile pe care jucătoarea o are. Banda are rolul de a ușura presiunea și durerea cauzate de această afecțiune.

"Sunt o persoană care suferă din cauza sinusurilor. Să joci tenis sau să faci cam orice în fiecare zi nu este ușor atunci când ai astfel de probleme. Simți multă presiune, congestie și durere, iar antrenamentele pentru Grand Slam-uri... nu sunt ușoare", spunea Serena Williams în 2007.

Sinuzita (rinosinuzita) semnifică inflamația sinusurilor nazale, ca o consecință a unei răceli, a unei alergii sau a unui blocaj la nivelul sinusurilor. Această inflamație poate cauza o suprainfectare virală, bacteriană sau fungică. În general, sinuzita trece de la sine, în curs de câteva săptămâni, însă, în unele cazuri, se poate întinde pe o durată mai îndelungată și poate necesita adoptarea unei scheme terapeutice complexe, scrie Eurosport.

