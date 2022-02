Caroline Garcia, lăudată după meciul cu Halep: A surclasat-o pe Simona Halep

„Performanță superbă reușită de Caroline Garcia, cea care a surclasat-o pe Simona Halep în primul tur la Doha! Meciul nu a fost ușor pe hârtie, Caroline Garcia a înfruntat-o pe românca aflată în trecut pe locul 1 mondia. Dar sub rafalele de vânt care le deranjau regulat pe cele două jucătoare, franțuzoaica a fost cea care s-a descurcat cel mai bine. Mai presus de toate, Garcia a fost capabilă să joace mai inteligent decât adversara sa.

A apărat mingile de break pe care le avea de apărat și s-a simțit mai confortabil pe al doilea serviciu al Simonei Halep. Cu un joc solid pe propriul serviciu, Garcia a reușit să-și mențină avantajul pentru a încheia întâlnirea în două seturi. Un început cum nu se putea mai bun în acest turneu din seria WTA 1000″, au scris jurnaliștii de la L’Equipe, citaţi de Prosport.

Caroline Garcia, după meci: Sunt mulţumită că voi juca în turul următor

"Am jucat foarte bine azi. Nu a fost ușor, având în vedere și condițiile, a bătut vântul destul de tare. În plus, împotriva Simonei am pierdut șapte meciuri. A fost o bătălie extraordinară împotriva ei, ca de obicei. Dar astăzi am jucat agresiv și am avut o abordare pozitivă pe toată durata partidei.

Simona a avut o săptămână foarte bună la Dubai, a venit plină de încredere aici. Eu n-am câștigat multe meciuri în acest an, a fost complicat pentru mine. Dar fiecare meci este o șansă, știu că trebuie să lupt până la final, sunt foarte mulțumită de jocul meu astăzi.

Sper că voi căpătă încredere după această victorie și voi juca mai bine. Iau meci cu meci și sunt mulțumită că voi juca în runda următoare", a spus Caroline Garcia, la finalul meciului cu Simona Halep.

Simona Halep a coborât până pe 27 în clasamentul WTA

27. Simona Halep – 1.832 puncte

31. Sorana Cîrstea – 1.607 puncte

55. Irina-Camelia Begu – 1.059 puncte

56. Elena-Gabriela Ruse – 1.056 puncte

71. Jaqueline Cristian – 911 puncte

99. Ana Bogdan – 710 puncte

117. Irina Bara – 585 puncte

119. Mihaela Buzărnescu – 581 puncte

167. Alexandra Cadanţu-Ignatik – 404 puncte

